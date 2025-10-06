Les cinq enseignements – Ghost of Yōtei
Après avoir arpenté les Prairies de Yōtei et les Monts Tokachi à la recherche des disciples de Takezo, Atsu a pu enfin se confronter au guerrier légendaire lui-même. Elle en est ressortie encore plus puissante, mais ce duel n’est pas terminé. Takezo lui donne rendez-vous au sommet du Mont Yotei, où un ultime affrontement décidera lequel des deux est le meilleur. Voici le début d’une nouvelle quête mythique de Ghost of Yōtei.
Informations de la quête mythique
- Région : Prairies de Yōtei
- Emplacement : Mont Yōtei
- Pré-requis : Avoir terminé la quête mythique « Takezo l’Inégalé »
- Récompense : Chapeau de paille de l’Inégalé, Kits de sabre Nuit Dorée et Aube Dorée, Trophée 🏆 L’Inégalée
Affronter Takezo au sommet du monde
Takezo vous attend, comme il l’a dit, au sommet du monde. Et par cette expression, il désigne bien sûr le Mont Yōtei. Pour y accéder, il faut d’abord passer par le Sanctuaire du Mont Yotei. On vous détaille l’ascension dans l’article dédié.
Une fois arrivé au sommet du Mont Yōtei, faites tout le tour jusqu’à arriver à un feu de camp. Ensuite, équipez-vous des cinq charmes obtenus sur les cadavres des disciples de Takezo :
- Charme de guerrier implacable de Takezo
- Charme de volonté renouvelée de Takezo
- Charme de déflexion hardie de Takezo
- Charme de victoire vivifiante de Takezo
- Charme de cœur vaillant de Takezo
Si et seulement si vous les avez tous équipés, reposez-vous au feu de camp. Takezo va alors rappliquer et vous donner rendez-vous dans le cercle de combat juste à côté. À partir de là, et chose très importante, vous pouvez rééquiper les charmes que vous préférez.
Et vous en aurez besoin car le duel contre Takezo est probablement le combat le plus dur du jeu. Si vous ne souhaitez pas trop souffrir, nous vous conseillons de revenir lorsque vos armes et armures seront améliorées au maximum.
Aussi, et assez tôt dans le combat, le blizzard finira par souffler, ce qui réduira petit à petit votre santé max. Là encore, plus votre barre de santé et votre défense seront renforcées, plus vos chances de survie augmenteront.
Pour vous rendre le combat moins long, mais aussi plus technique et exigeant, l’armure du Maître des primes, centré sur les parades parfaites, est un très bon choix face à Takezo. Quoi qu’il en soit, prenez le build avec lequel vous êtes le plus à l’aise, et lancez-vous.
Takezo dispose d’enchaînements variés d’attaques rouges et bleues, mais aussi des combos d’attaques simples vifs et douloureux.
Le froid ne va pas tarder à s’inviter au combat ce qui, on le rappelle, va réduire votre vie max. Prenez garde aussi à Takezo qui tentera de vous désarmer, ce qui peut être un tournant dans le combat si vous vous faites avoir ou que vous tardez à récupérer votre arme.
Une fois la vie de Takezo à zéro, il vous rendra hommage à l’occasion de son dernier souffle. Vous obtiendrez le Chapeau de paille de l’Inégalé, qui débloque par ailleurs d’autres coloris à acheter auprès de marchands et teinturières, et le trophée 🏆 L’Inégalée.
Avant de partir, examinez les sabres plantés juste à côté. Vous récupérerez ainsi les kits de sabre Nuit dorée et Aube dorée. La quête mythique est désormais terminée.
Retrouvez d'autres parties du contenu de Ghost of Yōtei, comme l'histoire principale, les récits, les primes, les différents collectibles ou encore les autres quêtes mythiques en vous rendant sur la page de notre guide complet.
Date de sortie : 02/10/2025