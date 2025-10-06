Informations de la quête mythique

Région : Prairies de Yōtei

: Prairies de Yōtei Emplacement : Mont Yōtei

: Mont Yōtei Pré-requis : Avoir terminé la quête mythique « Takezo l’Inégalé »

: Avoir terminé la quête mythique « Takezo l’Inégalé » Récompense : Chapeau de paille de l’Inégalé, Kits de sabre Nuit Dorée et Aube Dorée, Trophée 🏆 L’Inégalée

Affronter Takezo au sommet du monde

Takezo vous attend, comme il l’a dit, au sommet du monde. Et par cette expression, il désigne bien sûr le Mont Yōtei. Pour y accéder, il faut d’abord passer par le Sanctuaire du Mont Yotei. On vous détaille l’ascension dans l’article dédié.

Une fois arrivé au sommet du Mont Yōtei, faites tout le tour jusqu’à arriver à un feu de camp. Ensuite, équipez-vous des cinq charmes obtenus sur les cadavres des disciples de Takezo :

Charme de guerrier implacable de Takezo

Charme de volonté renouvelée de Takezo

Charme de déflexion hardie de Takezo

Charme de victoire vivifiante de Takezo

Charme de cœur vaillant de Takezo

Si et seulement si vous les avez tous équipés, reposez-vous au feu de camp. Takezo va alors rappliquer et vous donner rendez-vous dans le cercle de combat juste à côté. À partir de là, et chose très importante, vous pouvez rééquiper les charmes que vous préférez.

Et vous en aurez besoin car le duel contre Takezo est probablement le combat le plus dur du jeu. Si vous ne souhaitez pas trop souffrir, nous vous conseillons de revenir lorsque vos armes et armures seront améliorées au maximum.

Aussi, et assez tôt dans le combat, le blizzard finira par souffler, ce qui réduira petit à petit votre santé max. Là encore, plus votre barre de santé et votre défense seront renforcées, plus vos chances de survie augmenteront.

Pour vous rendre le combat moins long, mais aussi plus technique et exigeant, l’armure du Maître des primes, centré sur les parades parfaites, est un très bon choix face à Takezo. Quoi qu’il en soit, prenez le build avec lequel vous êtes le plus à l’aise, et lancez-vous.

Takezo dispose d’enchaînements variés d’attaques rouges et bleues, mais aussi des combos d’attaques simples vifs et douloureux.

Le froid ne va pas tarder à s’inviter au combat ce qui, on le rappelle, va réduire votre vie max. Prenez garde aussi à Takezo qui tentera de vous désarmer, ce qui peut être un tournant dans le combat si vous vous faites avoir ou que vous tardez à récupérer votre arme.

Une fois la vie de Takezo à zéro, il vous rendra hommage à l’occasion de son dernier souffle. Vous obtiendrez le Chapeau de paille de l’Inégalé, qui débloque par ailleurs d’autres coloris à acheter auprès de marchands et teinturières, et le trophée 🏆 L’Inégalée.

Avant de partir, examinez les sabres plantés juste à côté. Vous récupérerez ainsi les kits de sabre Nuit dorée et Aube dorée. La quête mythique est désormais terminée.

Retrouvez d’autres parties du contenu de Ghost of Yōtei, comme l’histoire principale, les récits, les primes, les différents collectibles ou encore les autres quêtes mythiques en vous rendant sur la page de notre guide complet.