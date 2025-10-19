Parler à Oyuki

Les événements de la quête « La voie du shamisen » ont conduit à la récupération d’une liste d’informations sur le poison utilisé par le Kitsune. Direction le lieu de récolte d’ingrédients, dans la zone de la Forêt Sentinelle, pour y retrouver Oyuki et remonter la piste du shinobi masqué.

Sur place, Oyuki vous révèle que les Matsumae sont également sur la piste du Kitsune, ce qui complique un peu les choses. Observez le camp de samouraïs pour planifier votre approche. Jetez un oeil vers la gauche du camp pour apercevoir Chosuke. Puis, juste devant vous, regardez les canons.

Levez la tête et localisez la grande porte. Celle-ci est malheureusement fermée et surveillée. Quelques mètres sur la droite, remarquez le passage dans la clôture. Seul problème, il faut gérer le garde posté devant.

Vous voici parti vers le camp. Restez près d’Oyuki et suivez-la jusqu’au garde de la clôture. À partir de là, interagissez avec la barrière pour patienter, le temps que Oyuki fasse partir le garde.

Entrer dans la forêt

Dès que vous pouvez reprendre le contrôle d’Atsu, faufilez-vous dans l’ouverture de la clôture. Au bout de quelques pas, Oyuki parvient déjà à vous rejoindre. Entrez toutes les deux dans la forêt. Suivez le chemin truffé de pièges pour arriver à un arbre, avec à son pied un piédestal.

Examinez ce dernier et vous comprendrez qu’une énigme est à résoudre pour aller plus loin. Observez bien la position des renards du piédestal.

Il va falloir prendre la torche dans le braséro à gauche et allumer les lanternes dont la statue située juste à côté adopte la même position que celle des renards du piédestal. Éclairez donc les deux lanternes qui ont un renard couché et l’unique lanterne qui a un renard qui lève la tête SANS lever aucune patte.

Une fois ces trois lanternes allumées, quelque chose a changé du côté du piédestal. Examinez-le et Atsu poser le casse-tête du Kitsune dessus. Un accès va alors s’ouvrir.

S’aventurer plus loin dans la forêt

Poursuivez pour rejoindre, au bout de quelques pas, une nouvelle zone avec des statues de renard. Passez sous le pont et un groupe de Neuf-Queues vous attaquera. Attention à un lanceur de bombe et utilisez votre arme forte autant que possible.

Au terme du combat, concentrez-vous à présent sur l’énigme. Près du pont, trois statues de renard pivotantes sont disposées côte à côte. Pour connaître la position à leur donner, il faut retrouver ces statues dans la zone, avec le symbole du sens associé juste à côté. Voici comment placer les statues :

Tournez l’autel de gauche vers la droite ;

Tournez l’autel du centre vers le haut ;

Tournez l’autel de droite vers la gauche

Une fois cette deuxième énigme terminée, reprenez votre route. Très rapidement, Oyuki vous demandera de vous arrêter. La zone devant est truffée de pièges, et il faut donc arpenter le bon chemin, sous peine de se planter sur des pics.

Oyuki va vous montrer le chemin, vous n’avez qu’à la suivre. Au bout du chemin, rampez à travers l’ouverture au niveau du sol.

De l’autre côté, marchez tout en discutant avec Oyuki pour finir par arriver devant une troisième énigme. Celle-ci est toute simple : vous devez juste échanger les places des statuettes de renard posées sur des socles.

Prenez celle de droite, posez-la par terre, saisissez celle de gauche et insérez-la sur le socle de droite. Ramassez la statuette restante et placez-la sur le socle de gauche. La porte s’ouvre.

Passez la porte et atteignez le fond du passage. Une barrière vous empêche de continuer, alors détruisez-la en tirant via le grappin avec l’aide d’Oyuki. Faufilez-vous pour retourner à l’air libre.

À peine les escaliers descendus, des Neuf-Queues surgissent. Tentez de vous débarrasser en priorité du porteur de kusarigama grâce à votre lance.

Dès que vous avez éliminé le dernier shinobi, reprenez votre route. Vous allez assez vite croiser des pots grossièrement posés sur le chemin. En s’approchant, de nouveaux Neuf-Queues en jaillissent. Sortez votre kusarigama pour briser le bouclier des deux shinobis qui en portent un, puis terminez le combat.

Interagissez avec le mécanisme de renard au bout du chemin pour ouvrir la porte de bambous juste à côté. Quelques mètres plus loin, une deuxième zone truffée de pièges vous attend. Cette fois, c’est vous qui devez ouvrir la marche.

Fiez-vous au symbole qui vous indique sur quel côté il ne faut PAS aller. Procédez donc simplement comme suit : allez du côté gauche, puis, devant l’autre symbole, allez du côté droit.

Continuez pour arriver dans une nouvelle zone et grimpez l’escalier à droite. Empruntez l’espèce de pont de planches en bois pour rejoindre l’autre côté. Tentez ensuite d’ouvrir la grande porte, sans succès.

Tournez la tête à droite, un passage s’offre à vous. Placez-vous au pied de la paroi pour propulser Oyuki, avant que celle-ci ne vous hisse à votre tour. En haut, coupez le bambou pour passer de l’autre côté.

Vous voici au sommet d’une pente glissante. Laissez-vous tomber jusqu’en bas et coupez d’autres bambous afin de rejoindre, enfin, le site de récolte.

Atsu sort sa longue-vue pour faire un peu de repérage. Examinez le champ de fleurs devant vous. Levez la tête et jetez un œil vers les Neuf-Queues. Enfin, devant le bâtiment au loin, vous apercevrez le Kitsune lui-même.

Atsu décide de prendre les devants et de laisser Oyuki la couvrir. Soudain, les Matsumae lancent une attaque, ce qui ne vous arrange pas puisque le Kitsune souhaite prendre la fuite. Sans plus attendre, glissez sur la pente et dirigez-vous vers le bâtiment.

À vous de voir si vous souhaitez prendre part au combat aux côtés des Matsumae, mais sachez qu’affronter les Neuf-Queues n’est pas obligatoire, vous pouvez totalement foncer jusqu’au Kitsune.

Boss : Le Kitsune

Entrez dans le bâtiment et le Kitsune sera encore là. Atsu mentionne donc la nuit meurtrière à laquelle le Kitsune a pris part, ce qui lance le combat. Votre ennemi se bat au kusarigama, donc sortez votre lance, si vous la possédez.

Le plus pénible, face à un kusarigama, reste les attaques avec la chaîne, qu’il est impossible de contrer parfaitement. Contentez-vous alors de les dévier ou les esquiver. Le Kitsune entreprendra des combos d’attaques bleues, que ce soit avec la faucille ou la chaîne. Et quand il s’agit de la chaîne, il termine avec une attaque rouge. Soyez donc prompt à esquiver.

À un moment, le Kitsune vous jettera un kunaï empoisonné, ce qui troublera votre vision. Continuez de vous battre, mais Atsu va finir par perdre ses forces.

Le Kitsune s’apprête à donner le coup de grâce tout en signalant à Atsu qu’elle se trompe. Soudain, Oyuki détourne au dernier moment le coup du Kitsune. Naviguant entre les hallucinations et la douleur impliquant d’avancer, Oyuki porte Atsu sur ses épaules pour fuir.

Dehors, suivez Oyuki, et au milieu des hallucinations d’Atsu, vous constatez que la musicienne se bat plutôt bien puisqu’elle chasse les Neuf-Queues tentant de vous arrêter. Oyuki compte bien expliquer la vérité une fois que vous serez sorti d’affaire.

Au bout du chemin, Atsu croit voir sa mère, ce qui déclenche une vision du moment où elle est exécutée par les Six de Yōtei. Alors que vous assistez à une scène des plus cruelles, la mémoire d’Atsu se rafraichit, dévoilant que le Kitsune a tenté de lui sauver la vie en la détachant.

De retour au Présent, Oyuki veille sur Atsu, au coin du feu, le temps que l’antidote fasse effet. Atsu comprend alors : le Kitsune de la nuit sanglante, c’était Oyuki. La musicienne compte bien tout expliquer, et dévoile à Atsu la destination à laquelle elle pourra la retrouver, une fois rétablie. C’est là-bas que démarrera la prochaine quête, « Le destin du Kitsune ».

