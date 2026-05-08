Le prix de la Nintendo Switch 2 augmentera dès le mois de septembre et passera à 499,99 €

Une petite hausse, mais une hausse quand même

Si vous comptiez ne pas acheter la Nintendo Switch 2 dès sa première année en attendant une baisse de prix, c’était malheureusement un mauvais calcul. Comme Sony et Microsoft, Nintendo a cédé et prévoit d’augmenter le prix de sa console pour faire face à des « changements sur le marché », ce qui signifie que la crise des composants de mémoire impacte la production de la machine.

Nintendo vient tout juste d’annoncer que la Nintendo Switch 2 allait voir son prix de base être augmenté, et ce partout dans le monde. Même au Japon, où la console qui était disponible uniquement en japonais avait un prix plus abordable. Ce qui nous intéressera surtout, c’est le nouveau prix de la machine en Europe. La Nintendo Switch 2 va donc passer de 469,99 € à 499,99 € sur le continent européen. Au Canada et aux États-Unis, le tarif augmente de 50 dollars pour passer respectivement à 679,99 dollars et 499,99 dollars.

Un nouveau tarif qui entrera en vigueur dans quelques mois

Petite précision de taille cependant : cette hausse n’aura pas lieu avant plusieurs mois. Nintendo va d’abord augmenter le prix de la Switch 2 au Japon dès le 25 mai prochain. Pour ce qui est de l’augmentation en Occident, un répit nous est donné : elle n’aura lieu que le 1ᵉʳ septembre prochain. Contrairement à d’autres constructeurs qui augmentent les prix en quelques jours, Nintendo serait presque grand seigneur ici.

Le constructeur prévient également que les prix du Nintendo Switch Online vont être ajustés dès le 1ᵉʳ juillet, mais pour le moment, seul le Japon est mentionné. On ignore si cela va suivre en France.