Dans Ghost of Yōtei, on ramasse très régulièrement des fleurs de toute sorte, surtout pour permettre à Atsu de disposer de nouveaux éléments cosmétiques. Mais les fleurs peuvent renfermer moult significations et symboles, à l’instar des fleurs bleues du Sanctuaire du repos ambré. Une note présente à son entrée suggère d’en récupérer quelques-unes, puis de les déposer dans le panier à côté. Un nouveau récit se lance.
Informations du récit
- Région : Monts Tokachi
- Emplacement : Sanctuaire du repos ambré
- Pré-requis : Aucun
- Récompense : Charme de douleur tenace
Atteindre le sommet du Sanctuaire du repos ambré
Direction le coin ouest des Monts Tokachi pour rejoindre l’entrée du Sanctuaire du repos ambré, qui démarre au niveau d’une cascade. Juste avant de monter le sentier, vous pouvez consulter une note, clouée à un arbre.
Le message indique qu’il faut cueillir les fleurs bleues du sanctuaire puis les déposer dans le panier qui se trouve à côté. Tout commence donc par l’ascension du sanctuaire en lui-même, puisque les fleurs se situent à leur sommet. Une fois le sommet atteint, soyez bien assuré d’avoir prié devant le sanctuaire pour récupérer le Charme de Masakado.
Cueillir les fleurs bleues du pardon
Descendez ensuite coup sur coup via deux pentes glissantes pour atterrir dans un petit lac. Sortez de l’eau et partez sur la gauche en direction des arbres. Ramassez les hortensias situés juste avant le bord de la falaise.
Revenez vers le lac et cherchez le sommet de la cascade pour cueillir de nouveaux hortensias. Terminez par rejoindre le fond de la zone. Au pied d’une cascade, le dernier bouquet d’hortensias vous attend. Une fois les trois bouquets récupérés, approchez du bord de la falaise, montez sur la planche et sautez dans l’eau en contrebas pour revenir au début du sanctuaire.
Présentez-vous devant le panier et déposez les fleurs. L’homme juste à côté discutera alors un peu avec vous, et vous offrira le Charme de douleur tenace.
