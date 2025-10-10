Informations du récit

Région : Monts Tokachi

: Monts Tokachi Emplacement : Sanctuaire du repos ambré

: Sanctuaire du repos ambré Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : Charme de douleur tenace

Atteindre le sommet du Sanctuaire du repos ambré

Direction le coin ouest des Monts Tokachi pour rejoindre l’entrée du Sanctuaire du repos ambré, qui démarre au niveau d’une cascade. Juste avant de monter le sentier, vous pouvez consulter une note, clouée à un arbre.

Le message indique qu’il faut cueillir les fleurs bleues du sanctuaire puis les déposer dans le panier qui se trouve à côté. Tout commence donc par l’ascension du sanctuaire en lui-même, puisque les fleurs se situent à leur sommet. Une fois le sommet atteint, soyez bien assuré d’avoir prié devant le sanctuaire pour récupérer le Charme de Masakado.

Cueillir les fleurs bleues du pardon

Descendez ensuite coup sur coup via deux pentes glissantes pour atterrir dans un petit lac. Sortez de l’eau et partez sur la gauche en direction des arbres. Ramassez les hortensias situés juste avant le bord de la falaise.

Revenez vers le lac et cherchez le sommet de la cascade pour cueillir de nouveaux hortensias. Terminez par rejoindre le fond de la zone. Au pied d’une cascade, le dernier bouquet d’hortensias vous attend. Une fois les trois bouquets récupérés, approchez du bord de la falaise, montez sur la planche et sautez dans l’eau en contrebas pour revenir au début du sanctuaire.

Présentez-vous devant le panier et déposez les fleurs. L’homme juste à côté discutera alors un peu avec vous, et vous offrira le Charme de douleur tenace.

Retrouvez des récits supplémentaires, les autres types de quête, ou encore les différents points d’intérêt et collectibles de Ghost of Yōtei sur notre guide complet du jeu.