La Switch 2 s’approche des 20 millions de ventes, Mario Kart World s’apprête à dépasser les 15 millions
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Rédigé par Jordan
Est-ce que Nintendo augmente le prix de sa Switch 2 car la console ne se vend pas assez ? Pas du tout, en témoigne le nouveau bilan du constructeur qui montre une nouvelle fois que la machine réalise une première année historique, malgré tous les discours qui ont lieu autour d’elle.
Objectif rempli pour Nintendo
Durant le dernier trimestre de l’année fiscale 2025-26 (qui a eu lieu du 1ᵉʳ janvier au 31 mars), Nintendo a écoulé 2,49 millions d’exemplaires de sa Switch 2. Un résultat lui permettant d’approcher de la barre des 20 millions de ventes, puisque la console en était à 19,86 millions le 31 mars dernier. Autant dire que ce score est dépassé aujourd’hui, et que l’objectif que Nintendo s’était fixé pour cette année fiscale (19 millions) est accompli. On compte également 550 000 Switch vendues durant ce trimestre, ce qui l’amène presque aux 156 millions.
Pour ce qui est des jeux Switch les plus vendus, le top 10 ne bouge pas vraiment :
- Mario Kart 8 Deluxe : 71,08 millions
- Animal Crossing: New Horizons : 49,91 millions
- Super Smash Bros. Ultimate : 37,76 millions
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild : 33,84 millions
- Super Mario Odyssey : 30,50 millions
- Pokémon Écarlate / Pokémon Violet : 28,28 millions
- Pokémon Épée / Pokémon Bouclier : 27,16 millions
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : 22,56 millions
- Super Mario Party : 21,32 millions
- New Super Mario Bros. U Deluxe : 18,96 millions
On notera que le onzième de la liste est Nintendo Switch Sports avec 18,32 millions de ventes, suivi par un Super Mario Bros. Wonder à 17,44 millions. Aucun jeu Switch 2 dans la liste pour le moment, mais ce n’est qu’une question de mois. Mario Kart World devrait vite s’immiscer dans ce classement puisqu’il en est à 14,7 millions de ventes. Donkey Kong Bananza aura plus de mal, mais il n’a pas à rougir de ses 4,52 millions. Mêmes choses pour Pokémon Pokopia, qui en était à 2,41 millions le 31 mars dernier (jour de clôture du bilan), mais qui dépasse aujourd’hui les 4 millions de ventes.
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Date de sortie : 05/06/2025