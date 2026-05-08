La Switch 2 s’approche des 20 millions de ventes, Mario Kart World s’apprête à dépasser les 15 millions

Objectif rempli pour Nintendo

Durant le dernier trimestre de l’année fiscale 2025-26 (qui a eu lieu du 1ᵉʳ janvier au 31 mars), Nintendo a écoulé 2,49 millions d’exemplaires de sa Switch 2. Un résultat lui permettant d’approcher de la barre des 20 millions de ventes, puisque la console en était à 19,86 millions le 31 mars dernier. Autant dire que ce score est dépassé aujourd’hui, et que l’objectif que Nintendo s’était fixé pour cette année fiscale (19 millions) est accompli. On compte également 550 000 Switch vendues durant ce trimestre, ce qui l’amène presque aux 156 millions.

Pour ce qui est des jeux Switch les plus vendus, le top 10 ne bouge pas vraiment :

Mario Kart 8 Deluxe : 71,08 millions Animal Crossing: New Horizons : 49,91 millions Super Smash Bros. Ultimate : 37,76 millions The Legend of Zelda: Breath of the Wild : 33,84 millions Super Mario Odyssey : 30,50 millions Pokémon Écarlate / Pokémon Violet : 28,28 millions Pokémon Épée / Pokémon Bouclier : 27,16 millions The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : 22,56 millions Super Mario Party : 21,32 millions New Super Mario Bros. U Deluxe : 18,96 millions

On notera que le onzième de la liste est Nintendo Switch Sports avec 18,32 millions de ventes, suivi par un Super Mario Bros. Wonder à 17,44 millions. Aucun jeu Switch 2 dans la liste pour le moment, mais ce n’est qu’une question de mois. Mario Kart World devrait vite s’immiscer dans ce classement puisqu’il en est à 14,7 millions de ventes. Donkey Kong Bananza aura plus de mal, mais il n’a pas à rougir de ses 4,52 millions. Mêmes choses pour Pokémon Pokopia, qui en était à 2,41 millions le 31 mars dernier (jour de clôture du bilan), mais qui dépasse aujourd’hui les 4 millions de ventes.