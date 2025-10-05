Au sein des Prairies de Yōtei de Ghost of Yōtei, six cibles peuvent être traquées. Sommes d’argent, kits de sabre, masques, metsubushi et même une armure, voici les récompenses que vous pouvez obtenir en menant à bien vos quêtes.

Muneji le Broyeur d’os

Emplacement : Domaine Saito

: Domaine Saito Récompense : Kit de sabre Hebi Broyeur

Au sud-est des Prairies de Yōtei se dresse un phare. C’est ici que le Domaine Saito s’est constitué et que se cache Muneji le broyeur d’os. Pour l’atteindre, il faut rejoindre le cœur du camp. Pour ce faire, il faut passer dans une ouverture au milieu des barrières en bois.

Ensuite, il faut gagner le duel contre Muneji. Cependant, puisqu’il faut le capturer vivant, il faudra ensuite résister aux vagues d’ennemis qui arriveront tandis que vous devez les empêcher de secourir leur chef. Plus vous aurez nettoyé le camp avant de vous confronter à Muneji, moins il y aura d’ennemis à repousser.

Une fois la cible sécurisée, vous obtiendrez le kit de sabre Hebi Broyeur, ainsi que la récompense à récupérer auprès de Kojiro.

Yoshitomo le Souriant

Emplacement : Camp du voyageur épuisé

: Camp du voyageur épuisé Récompense : 750 pièces, Kit de sabre Kabutomushi le Souriant

Initialement, Yoshitomo le Souriant a été aperçu pour la dernière fois au bord de la rivière Sarubetsu, près des Chutes de la Tranquillité. Plus précisément, il faut rejoindre le Camp du voyageur épuisé, légèrement au nord de la rivière lorsque vous partez de l’inscription Chutes de la Tranquillité sur la carte.

Examinez les lieux puis faites un feu. Rapidement, un homme vient s’assoir à côté de vous. Atsu comprend qu’il s’agit de Yoshitomo, donc elle essaye de l’énerver pour qu’il se trahisse, ce qu’elle réussit à faire.

Le combat se lance dans la foulée. Faites attention à sa double attaque rouge et à son enchaînement rapide d’attaques bleues. Il finira aussi par essayer de vous désarmer donc restez vigilant. Une fois Yoshitomo défait, ramassez sur son corps le kit de sabre Kabutomushi le Souriant. Allez également toucher votre prime de 750 pièces auprès de Kojiro.

Ippei de la Poudre noire

Emplacement : Tour de guet de la colline

: Tour de guet de la colline Récompense : 750 pièces, Masque d’Ippei de la Poudre noire

Le début de cette chasse se passe au sud de la Prairie venteuse. Le point de départ se situe même précisément à la Tour de guet de la colline. Un des ronin sur place vous mettra en garde contre Ippei et ses hommes qui tirent au bō-hiya. Au moment de vous mettre en marche, faites donc attention aux projectiles.

Attention aux archers disposés sur la route et avancez prudemment jusqu’à arriver tout près d’Ippei et ses hommes.

Montez sur le rocher, sautez grâce au grappin pour enfin pouvoir affronter votre cible. Soyez très vigilant sur ce qui se passe de chaque côté de l’écran et éliminez les sbires pour commencer.

Ensuite, Ippei de la Poudre noire étant une brute, il exécute beaucoup d’attaques rouges. Esquivez donc régulièrement et attendez la bonne fenêtre pour frapper. Vous pouvez aussi tenter de tirer à l’arc sur les barils rouges pour qu’ils explosent au nez de votre cible. Une fois Ippei à terre, récupérer le Masque d’Ippei de la Poudre noire sur son cadavre et allez toucher votre prime de 750 pièces auprès de Kojiro.

Les Trois Brigands

Emplacement : Col du Serpent, Arbre tordu

: Col du Serpent, Arbre tordu Récompense : 1 500 pièces

Cette prime se mène du côté du Col du Serpent, l’étranglement entre les régions Prairies de Yōtei et Monts Tokachi. Au niveau du Col du Serpent, allez au nord jusqu’à l’Arbre tordu. Vous verrez un Matsumae en difficulté. Il vous expliquera que les Trois Brigands sont un peu plus au nord, dans une grotte.

Avancez et faufilez-vous dans l’ouverture. Vous voici dans une grotte, avec pas mal de gardes. Votre première cible, Kanekichi, se trouve dans le coin. Vous pouvez commencer par faire un peu de ménage discrètement, et notamment en assassinant les archers.

Il est même possible d’exécuter directement Kanekishi depuis l’une des cordes. N’hésitez pas car, en plus de le tuer en un coup, les éventuels témoins seront effrayés. Éliminez les autres gardes si vous le souhaitez et faites un peu de loot avant de descendre plus bas dans la grotte.

C’est en effet en bas que se trouve Magosuke. Éliminez un premier garde à l’arc, sautez au grappin sur un autre pour l’assassiner puis vous pourrez aller exécuter Magosuke si vous n’avez pas été repéré.

Sortez de la grotte et vous arriverez directement là où se trouve le dernier brigand, Sougoro. Vous pouvez à nouveau y aller discrètement, mais attention au premier garde, il s’agit d’une brute. Une fois Sougoro terrassé, le trio est vaincu. Retournez voir Kojiro pour récupérer vos 1 500 pièces.

Genzo le Corbeau

Emplacement : Cimetière aux fleurs bleues

: Cimetière aux fleurs bleues Récompense : 750 pièces, Metsubushi, Sandogasa de Genzo le corbeau, Autel de réflexion

À l’ouest de la région des Prairies de Yōtei se trouve le Bosquet de jade. Légèrement au nord de l’inscription du bosquet sur la carte, il y a le Cimetière aux fleurs bleues. C’est ici que se trouve Genzo le Corbeau. Entrez dans le cimetière et allez tout droit pour arriver dans une grande zone.

Genzo viendra vous cueillir et le combat se lancera rapidement. D’une manière générale, Genzo est très agressif et possède un enchaînement de coups simples, rapide et meurtrier. Surtout, il utilise un Metsubushi, une arme rapide qui aveugle, après quoi il enchaîne avec aussi une attaque bleue où il fonce vers vous.

Faites aussi attention à son enchaînement de six attaques rouges ainsi qu’à ses multiples tentatives de vous désarmer. Une fois Genzo à terre, vous obtenez l’arme rapide Metsubushi, qui vous permettra donc de désorienter à votre tour vos ennemis.

Vous pourrez justement tester dans la foulée face aux trois ronin fraîchement débarqués. Vous n’aurez plus qu’à prier à l’autel de réflexion, récupérer le chapeau Sandogasa de Genzo le corbeau et que votre prime de 750 pièces auprès de Kojiro.

Soma le Condamné

Emplacement : Grotte du Lac Jozan

: Grotte du Lac Jozan Récompense : 1 500 pièces, Armure de Maître des primes

Cette traque ne peut se lancer qu’auprès de Kojiro, au tableau des primes, après avoir tué les autres cibles.

Parlez à Kojiro qui vous demandera de résoudre une prime particulière. Soma le condamné se trouve au nord-ouest de la région, au Lac Jozan.

En arrivant près de l’entrée de la grotte dans laquelle se terre Soma, un groupe d’hors-la-loi vous barre la route. Vous pouvez contourner via les hautes herbes, ou battre les ennemis, c’est à vous de voir.

Montez ensuite les escaliers pour arriver devant une grande porte. Examinez-la pour constater qu’elle est fermée. La seule façon d’entrer est de sortir votre shamisen, et de jouer l’air que vous entendez à la flûte : la Mélodie de Soma.

Une fois la porte ouverte, avancez puis montez des blocs sur votre gauche. Sautez en face puis sur une branche afin de rejoindre un petit espace au niveau du sol.

Rampez par là pour descendre une pente et arriver devant une barrière à dégager au grappin. Faites-le puis avancez de quelques pas pour rejoindre Soma. Après quelques échanges, le combat se lance.

Soma enchaîne rapidement les attaques simples, tout comme les attaques bleues. Attention aussi à l’enchaînement attaques rouges puis bleues, nécessitant un maximum de réflexes pour d’abord esquiver puis dévier.

Arrivé à la fin de la barre de vie, Soma demande une dernière faveur : mourir en jouant de la flûte avec vous. Une fois dehors, cherchez à trois reprises la bonne note sur la pavé tactile pour lancer le duo. À la fin de celui-ci, Soma meurt.

Vous remportez une nouvelle armure, l’Armure de Maître des primes, et vous n’avez plus qu’à empocher la prime de 1 500 pièces auprès de Kojiro.

Collectibles, quêtes principales et secondaires, FAQ, retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur Ghost of Yōtei en allant sur notre guide complet du jeu.