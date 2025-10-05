Explorer le marché d’Ishikari

Maintenant que la quête « Route des Plaines d’Ishikari » est terminée, allez au marché d’Ishikari et explorez jusqu’à arriver au niveau du tableau des primes. Examinez-le pour y voir l’avis de recherche de Goro le Fou. Ramassez-le pour lancer une cinématique. Atsu va alors observer en détail l’avis avant d’entendre une dispute à côté.

Un serveur de la maison de saké est pris à partie par des pillards de l’Oni. Atsu finit par intervenir, ce qui lance un combat. Attention à celui qui lance des bombes et à un autre qui enflamme ses faucilles.

Une deuxième vague arrive ensuite, équipée de lances, et vous découvrez notamment la possibilité pour certains ennemis d’utiliser une sorte de lance-flammes. Une fois le calme revenu, interrogez le serveur au sujet des pillards.

Celui-ci n’est pas très chaud à l’idée de vous voir dans les parages et ne vous offrira qu’un verre. Qu’à cela ne tienne, profitez de ce verre pour écouter les conversations des tables voisines. Vous entendrez par exemple parler de Takahashi, le maître du Yari, de vos méfaits, et de Goro le fou, sans véritable information non plus.

C’est alors que débarque Jubei pour vous aider à accélérer les choses. Il décide d’offrir du saké à une table voisine. Les deux clients finiront alors par parler du village d’Iwami, une piste sérieuse. Soudain, de nouveaux pillards de l’Oni rappliquent.

Un combat se lance donc avec Jubei à vos côtés. Réussissez la Confrontation pour bien entamer les forces ennemies puis éliminez le reste en faisant attention au lanceur de bombes. Quelques hommes supplémentaires vont débarquer, dont deux archers.

Se renseigner sur Goro le Fou au village d’Iwami

Partez ensuite avec Jubei jusqu’aux chevaux pour vous préparer à rejoindre le village d’Iwami. Après quelques foulées à cheval, vous arrivez dans le village d’Iwami et êtes interpellé rapidement par un villageois.

Il vous dira qu’il a entendu un bruit sourd provenant du roc de l’Ours, signe peut-être du mousquet détenu par Goro. Partez donc en direction du roc de l’Ours avant de tomber au bout de quelques mètres sur des cadavres de pillard.

Tout près se situe leur camp abandonné. Examinez-le. Commencez par examiner le masque Oni dans un campement établi dans un coin. Jetez un œil ensuite au corps calciné causé par une forte explosion incendiaire.

Vous allez être rejoints par des ronin sur la trace de la prime sur la tête de Goro. Pas le choix, il va falloir se débarrasser d’eux. Une fois encore, l’affrontement démarre avec une Confrontation. Profitez ensuite d’être à deux pour éliminer le reste des ennemis. Atsu va profiter du dernier survivant pour l’interroger au sujet de Goro. Il vous renvoie alors à une rivière toute proche.

Remonter la rivière Ishikari

Reprenez la route avec Jubei et, à cheval, remontez justement la rivière Ishikari jusqu’à tomber sur des corps. Il s’agit de l’œuvre de Goro le fou, mais il se trouve sans doute plus loin. Discutez un peu sur le trajet, le temps d’arriver à un camp des pillards de l’Oni.

Sortez la longue-vue et observez le point se trouvant à l’est. Le plan est simple, tuer tout le monde pour réchauffer la piste de Goro en examinant les environs. Un petit défi peut être mené : vous gagnerez 15 pièces par ennemi assassiné discrètement, jusqu’à ce que vous soyez repéré. Vu qu’il y a huit ennemis, vous pouvez donc obtenir un maximum de 120 pièces derrière ce pari.

Éliminer les pillards de l’Oni

Commencez par tuer un premier ennemi au bout du pont devant vous et enchaînez à l’arc à celui qui se trouve juste après, au bord de la rivière.

Continuez par la gauche pour arriver jusqu’aux cadavres et deux nouveaux ennemis. Assassinez celui qui est penché puis occupez-vous rapidement de l’autre. Sautez au grappin pour rejoindre la rive d’en face et remarquez deux autres pillards en contrebas.

Avant de vous en occuper, allez tuer ou tirer à l’arc sur un archer légèrement en hauteur. Prenez ensuite une jarre de saké vide et jetez-la de sorte à éloigner l’un des deux pillards aperçus plus tôt. Assassinez l’un, puis l’autre, et allez cueillir le dernier archer posté près d’un pont. Si vous avez suivi tout ceci sans être repéré, vous gagnerez les 120 pièces du pari.

Allez examiner les cadavres aperçus avec la longue-vue plus tôt. Justement, ressortez-la pour apercevoir, au nord-est, de la fumée. C’est le signe que Goro n’est pas loin et celui-ci se manifeste en vous tirant dessus. Jubei va vous couvrir le temps que vous contourniez la falaise par la gauche.

Capturer Goro le fou

Avancez sur la branche et sautez au grappin. Au pied de la paroi rocheuse que vous pouvez escalader, Goro le fou vous enverra des bombes incendiaires. Faites donc attention.

Une fois en haut, courez tout en appelant votre cheval pour être capable de le suivre. Il continuera d’envoyer des bombes donc slalomez entre les flammes. Arrivé à un bois complètement brûlé, il vous tirera dessus.

Mettez-vous à couvert et avancez d’une couverture à l’autre tout de suite après chaque coup de feu, jusqu’à arriver à un arbre couché. Jubei va se remettre à vous couvrir, vous laissant la possibilité de progresser. Avancez par la droite et grimpez pour finir par surprendre Goro.

Boss : Goro le fou

Le combat se lance et Goro enflamme directement ses faucilles et utilisera des attaques bleues rapides. Il arrivera aussi que Goro sorte un katana et une torche, causant des combos assez fourbes qui peuvent vous brûler.

Continuez le combat et, une fois la barre proche de zéro, Atsu interrogera Goro. Celui-ci va se défendre en disant qu’il a des renseignements essentiels sur l’Oni. Jubei préférerait donc l’emmener plutôt que de le livrer à l’Oni. À contrecœur, Atsu accepte. Jubei lui donne rendez-vous près du château de l’Oni.

La quête se termine là-dessus et l’histoire continue dans la prochaine intitulée « Dans l’antre de la bête ».

