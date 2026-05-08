Amazon Prime Gaming : Voici la liste des jeux ajoutés dans l’abonnement en mai avec Mafia 2
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Rédigé par Jordan
Il n’y a pas que les abonnés au Xbox Game Pass et au PlayStation Plus qui ont droit à de nouveaux jeux tous les mois. Si vous possédez un abonnement Amazon Prime, vous pouvez aussi disposer de quelques jeux supplémentaires sur PC via le service Prime Gaming, et la sélection du mois de mai vient tout juste d’être dévoilée.
Les jeux Prime Gaming en mai
Cette nouvelle sélection est menée par l’arrivée de Mafia 2 dans sa Definitive Edition, qui permet de redécouvrir ce titre culte de la meilleure des manières. En dehors de ce titre et éventuellement Pro Basketball Manager 2026 pour les fans de ce sport, il faut reconnaître que les autres jeux sont bien plus confidentiels, mais la sélection est tout de même assez riche et variée pour que la curiosité prenne le pas, surtout lorsque vous n’avez aucun coût supplémentaire à payer si vous êtes abonnés.
Voici la liste des jeux qui arrivent sur le service Prime Gaming en mai :
- Mafia 2: Definitive Edition (GOG) — Disponible
- Fruitbus (GOG) — Disponible
- Survival: Fountain of Youth (Amazon Games) — 14 mai
- 60 Minutes to Extinction: Escape Room (GOG) — 14 mai
- Lethal Honor: Order of the Apocalypse (Epic Games Store) — 14 mai
- Space Grunts (GOG) — 21 mai
- Palindrome Syndrome: Escape Room (GOG) — 21 mai
- Hot Brass (GOG) — 21 mai
- Nordic Storm Solitaire (Legacy Games) — 28 mai
- Moon Mystery (Epic Games Store) — 28 mai
- Pro Basketball Manager 2026 (Amazon Games) — 28 mai
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