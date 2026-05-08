Amazon Prime Gaming : Voici la liste des jeux ajoutés dans l’abonnement en mai avec Mafia 2

Les jeux Prime Gaming en mai

Cette nouvelle sélection est menée par l’arrivée de Mafia 2 dans sa Definitive Edition, qui permet de redécouvrir ce titre culte de la meilleure des manières. En dehors de ce titre et éventuellement Pro Basketball Manager 2026 pour les fans de ce sport, il faut reconnaître que les autres jeux sont bien plus confidentiels, mais la sélection est tout de même assez riche et variée pour que la curiosité prenne le pas, surtout lorsque vous n’avez aucun coût supplémentaire à payer si vous êtes abonnés.

Voici la liste des jeux qui arrivent sur le service Prime Gaming en mai :