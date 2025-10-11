Informations du récit

Région : Prairies de Yōtei/Monts Tokachi

: Prairies de Yōtei/Monts Tokachi Emplacement : Aléatoire

: Aléatoire Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : Aucune

Trouver konupas la maréchale-ferrante

Au cours de votre exploration du monde ouvert, vous avez une chance de croiser konupas, une maréchale-ferrante aïnou, à différents endroits possibles et aussi bien dans les Prairies de Yōtei qu’aux Monts Tokachi.

Elle peut apparaître par exemple au nord-ouest des Prairies de Yōtei, légèrement au nord de la Rivière Yōtei. Vous verrez konupas en train d’essayer d’apaiser un cheval. Approchez et calmez vous-mêmes le canasson. konupas vous dira alors qu’elle façonne des selles pour chevaux et qu’elle vend justement ses créations.

De base, elle vend la Selle du chasseur contre 12 fleurs. S’il vous reste des fleurs, il est également possible d’acheter les couleurs Paroles près du feu et Nuit dans l’ombre pour la Selle du voyageur, contre 4 fleurs chacune.

Que vous ayez fait des achats ou non, en quittant le dialogue, konupas vous invitera à aller visiter Husko Kotan, le village aïnou situé dans les Terres sauvages de Nayoro.

Rejoindre Husko Kotan

Pour valider la quête, il suffira de se rendre justement aux Terres sauvages de Nayoro et de faire quelques pas au nord-ouest pour atteindre le village Husko Kotan. Vous atteindrez naturellement la région dans le cadre de votre traque du Kitsune. Il faudra traverser le Grand Lac depuis le Bac central à l’extrême-nord des Monts Tokachi.

Et c’est à Husko Kotan que vous trouverez systématiquement konupas pour effectuer vos achats liés au cheval. Et bien d’autres aventures vous attendent dans cette petite région.

Retrouvez d’autres parties du contenu de Ghost of Yōtei, comme les quêtes principales et récits secondaires, les primes ou encore les différents collectibles en vous rendant sur la page de notre guide complet.