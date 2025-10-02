Tous les piliers des défunts – Ghost of Yōtei
Aux côtés de ses nouveautés, le monde ouvert de Ghost of Yōtei reprend des éléments déjà rencontrés dans Ghost of Tsushima. C’est le cas des piliers des défunts (anciennement les piliers de l’honneur). Ces monuments sont érigés pour rendre hommage à des guerriers ayant trépassé et, au pied de chaque pilier, le kit de sabre du défunt est à récupérer. Amatrices et amateurs de collectibles et de skins, on vous liste ici l’emplacement de chacun de ces piliers.
Les récompenses des piliers des défunts
Envie de « pimper » votre katana dans Ghost of Yōtei ? Ça tombe bien, érigés aux quatres coins d’Ezo, les piliers des défunts vous proposent pas mal de kits de sabre à récupérer. Avec des motifs particulièrement inspirés, voire carrément magnifiques pour certains, vous deviendrez une vraie fashion victim en alimentant votre collection.
L’avantage des piliers des défunts, c’est que dans la grande majeure partie des cas, il n’y aura pas besoin d’effort particulier pour mettre la main sur leur kit de sabre.
Emplacement de tous les piliers des défunts
Pilier des défunts #1
- Région : Prairies de Yōtei
- Emplacement : Côte méridionale
- Kit de sabre : Tempête indomptable
Au sud des Prairies de Yotei, au niveau de la Côte Méridionale, un marchand d’askur aïnou a établi un campement. Il a un problème de gourde perdu sur la falaise et il vous indiquera le chemin pour y aller.
Descendez via les prises rocheuses à partir de l’endroit où il vous laisse, puis continuez en devant notamment effectuer des sauts sur des branches et traverser un petit pont.
Une fois que vous aurez utilisé votre grappin pour vous hisser, et que vous aurez ramassé l’artefact au sol, grimpez encore un peu puis, tout de suite, allez sur la gauche pour y voir une femme en deuil au pied du pilier.
Parlez-lui et elle vous racontera son histoire, vous laissant accès au kit de sabre. Ramassez-le, il s’agit de la Tempête indomptable.
Pilier des défunts #2
- Région : Prairies de Yōtei
- Emplacement : Point de départ du Prologue
- Kit de sabre : Jugement du ginkgo
Pour ce kit de sabre, revenez où votre aventure a commencé. Depuis la Maison d’enfance des Prairies de Yōtei, allez à l’est et cherchez un petit chemin caché et qui monte. Empruntez-les et montez les escaliers.
Vous finirez par arriver devant le pilier des défunts, auprès duquel repose le Jugement du ginkgo.
Pilier des défunts #3
- Région : Prairies de Yōtei
- Emplacement : Sanctuaire du Mont Yōtei
- Kit de sabre : Abysse stellaire
Pour rejoindre ce pilier des défunts, il faut déjà arriver au sommet du Sanctuaire du Mont Yōtei, dont l’entrée se trouve au nord-ouest de la région des Prairies de Yōtei, au bout de la Rivière Yōtei.
Une fois tout en haut du Mont Yōtei, faites tout le tour jusqu’à rejoindre le pilier des défunts et ramasser le kit de sabre Abysse stellaire.
Pilier des défunts #4
- Région : Prairies de Yōtei
- Emplacement : Au nord-est de la Rivière Yōtei
- Kit de sabre : Brume noble
Vers le nord des Prairies de Yōtei, et au nord-est de la Rivière Yōtei, un pilier des défunts vous propose, à son pied, le kit de sabre Brume noble.
Pilier des défunts #5
- Région : Prairies de Yōtei
- Emplacement : Au nord-ouest de la Rivière Nupur
- Kit de sabre : Os de Gashadokuro
Vers le nord des Prairies de Yōtei, cherchez la Rivière Nupur. Et au nord-ouest de cette rivière, vous trouverez le pilier des défunts avec, à son pied, l’Os de Gashadokuro.
Pilier des défunts #
- Région : Monts Tokachi
- Emplacement : Bois de Shizunai
- Kit de sabre :
Pilier des défunts #
- Région : Monts Tokachi
- Emplacement : Rivière Niikappu
- Kit de sabre :
Pilier des défunts #
- Région : Monts Tokachi
- Emplacement :
- Kit de sabre :
Pilier des défunts #
- Région : Plaines d’Ishikari
- Emplacement : Au sud de la Plage d’Otaru
- Kit de sabre : Frappe notoire
Rendez-vous tout au sud de la Plage d’Otaru des Plaines d’Ishikari pour rejoindre un pilier des défunts. Depuis le bout de la plage, remontez vers la cascade, franchissez un pont et passez sous quelques toriis.
Vous arrivez alors à une intersection. Prenez à gauche, où la foudre semble frapper. Après quelques pas, montez sur une corde et vous atteindrez le pilier des défunts, où vous attend le kit de sabre Frappe notoire.
Pilier des défunts #
- Région : Plaines d’Ishikari
- Emplacement : Collines d’Otaru
- Kit de sabre : Yōkai Pourpre
Au sud de la région des Plaines d’Ishikari s’élèvent les Collines d’Otaru. Au bord d’une falaise peuplée d’arbres tordus, vous trouverez un pilier des défunts avec à son pied le kit de sabre Yōkai pourpre.
Pilier des défunts #
- Région : Plaines d’Ishikari
- Emplacement : Au nord-est de la Rivière Rumoi
- Kit de sabre : Emprise de Koromodako
Direction le nord des Plaines d’Ishikari, en remontant la Rivière Rumoi jusqu’à une grande cascade. Juste devant cette cascade est érigé un pilier des défunts. Il vous réserve le kit de sabre Emprise de Koromodako.
Pilier des défunts #
- Région : Terres sauvages de Nayoro
- Emplacement :
- Kit de sabre :
Pilier des défunts #
- Région : Terres sauvages de Nayoro
- Emplacement :
- Kit de sabre :
Pilier des défunts #
- Région : Crête de Teshio
- Emplacement :
- Kit de sabre :
Pilier des défunts #
- Région : Crête de Teshio
- Emplacement :
- Kit de sabre :
Pilier des défunts #
- Région : Crête de Teshio
- Emplacement :
- Kit de sabre :
Pilier des défunts #
- Région : Crête de Teshio
- Emplacement :
- Kit de sabre :
Pilier des défunts #
- Région : Côte d’Oshima
- Emplacement : Résidences des Matsumae
- Kit de sabre :
Pilier des défunts #
- Région : Côte d’Oshima
- Emplacement : Rivière Otsuki
- Kit de sabre :
Pilier des défunts #
- Région : Côte d’Oshima
- Emplacement :
- Kit de sabre :
Retrouvez tous les autres collectibles, points d’intérêt, quêtes et autres informations sur notre guide complet de Ghost of Yōtei.
