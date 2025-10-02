Les récompenses des piliers des défunts

Envie de « pimper » votre katana dans Ghost of Yōtei ? Ça tombe bien, érigés aux quatres coins d’Ezo, les piliers des défunts vous proposent pas mal de kits de sabre à récupérer. Avec des motifs particulièrement inspirés, voire carrément magnifiques pour certains, vous deviendrez une vraie fashion victim en alimentant votre collection.

L’avantage des piliers des défunts, c’est que dans la grande majeure partie des cas, il n’y aura pas besoin d’effort particulier pour mettre la main sur leur kit de sabre.

(Article en cours de rédaction)

Emplacement de tous les piliers des défunts

Pilier des défunts #1

Région : Prairies de Yōtei

: Prairies de Yōtei Emplacement : Côte méridionale

: Côte méridionale Kit de sabre : Tempête indomptable

Au sud des Prairies de Yotei, au niveau de la Côte Méridionale, un marchand d’askur aïnou a établi un campement. Il a un problème de gourde perdu sur la falaise et il vous indiquera le chemin pour y aller.

Descendez via les prises rocheuses à partir de l’endroit où il vous laisse, puis continuez en devant notamment effectuer des sauts sur des branches et traverser un petit pont.

Une fois que vous aurez utilisé votre grappin pour vous hisser, et que vous aurez ramassé l’artefact au sol, grimpez encore un peu puis, tout de suite, allez sur la gauche pour y voir une femme en deuil au pied du pilier.

Parlez-lui et elle vous racontera son histoire, vous laissant accès au kit de sabre. Ramassez-le, il s’agit de la Tempête indomptable.

Pilier des défunts #2

Région : Prairies de Yōtei

: Prairies de Yōtei Emplacement : Point de départ du Prologue

: Point de départ du Prologue Kit de sabre : Jugement du ginkgo

Pour ce kit de sabre, revenez où votre aventure a commencé. Depuis la Maison d’enfance des Prairies de Yōtei, allez à l’est et cherchez un petit chemin caché et qui monte. Empruntez-les et montez les escaliers.

Vous finirez par arriver devant le pilier des défunts, auprès duquel repose le Jugement du ginkgo.

Pilier des défunts #3

Région : Prairies de Yōtei

: Prairies de Yōtei Emplacement : Sanctuaire du Mont Yōtei

: Sanctuaire du Mont Yōtei Kit de sabre : Abysse stellaire

Pour rejoindre ce pilier des défunts, il faut déjà arriver au sommet du Sanctuaire du Mont Yōtei, dont l’entrée se trouve au nord-ouest de la région des Prairies de Yōtei, au bout de la Rivière Yōtei.

Une fois tout en haut du Mont Yōtei, faites tout le tour jusqu’à rejoindre le pilier des défunts et ramasser le kit de sabre Abysse stellaire.

Pilier des défunts #4

Région : Prairies de Yōtei

: Prairies de Yōtei Emplacement : Au nord-est de la Rivière Yōtei

: Au nord-est de la Rivière Yōtei Kit de sabre : Brume noble

Vers le nord des Prairies de Yōtei, et au nord-est de la Rivière Yōtei, un pilier des défunts vous propose, à son pied, le kit de sabre Brume noble.

Pilier des défunts #5

Région : Prairies de Yōtei

: Prairies de Yōtei Emplacement : Au nord-ouest de la Rivière Nupur

: Au nord-ouest de la Rivière Nupur Kit de sabre : Os de Gashadokuro

Vers le nord des Prairies de Yōtei, cherchez la Rivière Nupur. Et au nord-ouest de cette rivière, vous trouverez le pilier des défunts avec, à son pied, l’Os de Gashadokuro.

Pilier des défunts #

Région : Monts Tokachi

: Monts Tokachi Emplacement : Bois de Shizunai

: Bois de Shizunai Kit de sabre :

Pilier des défunts #

Région : Monts Tokachi

: Monts Tokachi Emplacement : Rivière Niikappu

: Rivière Niikappu Kit de sabre :

Pilier des défunts #

Région : Monts Tokachi

: Monts Tokachi Emplacement :

: Kit de sabre :

Pilier des défunts #

Région : Plaines d’Ishikari

: Plaines d’Ishikari Emplacement : Au sud de la Plage d’Otaru

: Au sud de la Plage d’Otaru Kit de sabre : Frappe notoire

Rendez-vous tout au sud de la Plage d’Otaru des Plaines d’Ishikari pour rejoindre un pilier des défunts. Depuis le bout de la plage, remontez vers la cascade, franchissez un pont et passez sous quelques toriis.

Vous arrivez alors à une intersection. Prenez à gauche, où la foudre semble frapper. Après quelques pas, montez sur une corde et vous atteindrez le pilier des défunts, où vous attend le kit de sabre Frappe notoire.

Pilier des défunts #

Région : Plaines d’Ishikari

: Plaines d’Ishikari Emplacement : Collines d’Otaru

: Collines d’Otaru Kit de sabre : Yōkai Pourpre

Au sud de la région des Plaines d’Ishikari s’élèvent les Collines d’Otaru. Au bord d’une falaise peuplée d’arbres tordus, vous trouverez un pilier des défunts avec à son pied le kit de sabre Yōkai pourpre.

Pilier des défunts #

Région : Plaines d’Ishikari

: Plaines d’Ishikari Emplacement : Au nord-est de la Rivière Rumoi

: Au nord-est de la Rivière Rumoi Kit de sabre : Emprise de Koromodako

Direction le nord des Plaines d’Ishikari, en remontant la Rivière Rumoi jusqu’à une grande cascade. Juste devant cette cascade est érigé un pilier des défunts. Il vous réserve le kit de sabre Emprise de Koromodako.

Pilier des défunts #

Région : Terres sauvages de Nayoro

: Terres sauvages de Nayoro Emplacement :

: Kit de sabre :

Pilier des défunts #

Région : Terres sauvages de Nayoro

: Terres sauvages de Nayoro Emplacement :

: Kit de sabre :

Pilier des défunts #

Région : Crête de Teshio

: Crête de Teshio Emplacement :

: Kit de sabre :

Pilier des défunts #

Région : Crête de Teshio

: Crête de Teshio Emplacement :

: Kit de sabre :

Pilier des défunts #

Région : Crête de Teshio

: Crête de Teshio Emplacement :

: Kit de sabre :

Pilier des défunts #

Région : Crête de Teshio

: Crête de Teshio Emplacement :

: Kit de sabre :

Pilier des défunts #

Région : Côte d’Oshima

: Côte d’Oshima Emplacement : Résidences des Matsumae

: Résidences des Matsumae Kit de sabre :

Pilier des défunts #

Région : Côte d’Oshima

: Côte d’Oshima Emplacement : Rivière Otsuki

: Rivière Otsuki Kit de sabre :

Pilier des défunts #

Région : Côte d’Oshima

: Côte d’Oshima Emplacement :

: Kit de sabre :

Retrouvez tous les autres collectibles, points d’intérêt, quêtes et autres informations sur notre guide complet de Ghost of Yōtei.