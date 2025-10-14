Informations du récit de sensei

Région : Crête de Teshio

: Crête de Teshio Emplacement : Mont Fukurō

: Mont Fukurō Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : Arme secondaire Kusarigama

Chercher les statues d’ours et de chouette

Afin de disposer d’indices sur la localisation d’Enomoto, le maître du kusarigama, il est possible de tomber sur des panneaux de recherche avec un avis à son effigie. Mais il s’agit simplement d’une petite aide. Enomoto se cache, quoi qu’il arrive, au Mont Fukurō, qui se situe au nord de la Crête de Teshio, près de l’inscription « Rivière Sarufutsu » sur la map.

Arrivé autour du repère, cherchez les statues d’ours et de chouette. Localisez un escalier et empruntez-le, il vous mènera à un pont. Vous entendrez ensuite des Neuf-Queues à la recherche d’Enomoto. Traversez le pont et vous tomberez sur le sensei. Il vous demande de coopérer afin de chasser les envahisseurs, ce qu’Atsu accepte.

Battre les Neufs-Queues

Avancez accroupi en suivant Enomoto. Il ira assassiner un des adversaires, et vous aurez ensuite à éliminer les autres, que ce soit furtivement ou frontalement.

Atsu se rendra compte ensuite que Enomoto sait très bien se débrouiller seul, mais insiste pour obtenir son savoir. Peu importe la raison que vous évoquez lorsqu’il vous demandera pourquoi Atsu se bat, le sensei acceptera de la prendre sous son aile.

Il vous invite ensuite à prendre le kusarigama accroché à la chouette, puis à le suivre pour aller couper des bambous avec. De l’autre côté, il vous demande d’utiliser vos attaques lourdes pour détruire les pots.

Une fois ces deux aspects du kusarigama découvert, marchez sur la corde fraîchement apparue pour passer de l’autre côté. Au bout de quelques pas, vous pourrez vous faufiler à travers une ouverture. Passez de l’autre côté et d’autres Neuf-Queues vous attendront.

Enomoto en profite pour vous faire réviser les bases : sortez le katana quand il vous demandera quelle arme utiliser contre les autres katanas, puis le kusarigama quand il s’agit d’utiliser une arme contre les boucliers. Les Neuf-Queues viennent ensuite vous rejoindre. En restant caché, vous pouvez décocher une flèche ou lancer une bombe pour tuer et/ou infliger des dégâts d’emblée.

Le combat désormais lancé, testez le kusarigama contre les boucliers. Une deuxième vague ne tardera pas à se ruer sur vous, avec deux nouveaux porteurs de boucliers à briser.

Dès que les derniers ennemis sont vaincus, reprenez votre route, qui nécessitera cette fois de faire de la grimpette. Sautez sur des planches, grimpez à l’échelle puis à des prises d’escalade pour vous hisser au niveau d’une corde.

Marchez dessus puis sautez sur le rocher sur la gauche. Rejoignez la plateforme d’en face et faites de nouveaux sauts sur des planches afin de progresser et d’arriver en bas d’un petit chemin montant.

Parler à maître Enomoto et poursuivre l’entraînement

Montez ce chemin menant à une échelle, puis grimpez-la pour vous abriter et parler à Enomoto. Il vous racontera alors son histoire avec son petit-fils, qui a fini par rejoindre les Neuf-Queues. Dehors, la tempête arrive, ce qui lance la suite de l’entraînement.

Suivez Enomoto et passez la porte dérobée. En plein blizzard, essayez de frapper les mannequins avec le kusarigama. Maintenez la touche d’attaque puissante pour faire tournoyer la chaîne, et relâchez pour frapper. Malgré vos essais, vous n’y arriverez pas.

Enomoto vous demandera ensuite de prendre de l’altitude. Suivez-le et grimpez les prises d’escalade. Arrivé en haut, sautez en face sur d’autres prises d’escalade. Malgré le froid, continuez et progressez vers la gauche.

À peine le pied reposé par terre, montez grâce à d’autres prises un peu plus loin. Vous arriverez alors à une petite maisonnette, avec un étang glacé à côté. Enomoto vous demande de retenter de détruire des mannequins, hélas toujours en vain.

Enomoto insiste alors pour qu’Atsu dompte la puissance de la nature de la Crête de Teshio. Vous voici donc parti pour un bain glacé. Entrez dans le bassin et choisissez la pensée de votre choix.

Le lendemain, le maître fait part du fait qu’il est impressionné par la ténacité d’Atsu. Avec un esprit désormais renforcé, refaites un coup de tourbillon féroce. Et cette fois, les mannequins sont mis en pièce.

Enomoto estime donc qu’il est temps d’entamer la dernière étape de cette initiation en l’affrontant. Un combat dans des conditions réelles se lance, donc parez, esquivez et frappez le bouclier grâce à la chaîne pour déséquilibrer le sensei.

Atsu a désormais mérité une bonne tasse de thé bien chaude, autour de laquelle une discussion démarre. Le sujet du petit-fils d’Enomoto revient sur la table, et le sensei sous-entend qu’il faut mettre un terme à ses agissements.

Après le thé, Enomoto vous demande de le suivre jusqu’au bord de la falaise et d’observer avec votre longue-vue. Vers le sud se cache une tanière des Neuf-Queues, et à l’est, près de la mer, un village portuaire occupé retient un forgeron.

Enomoto vous a montré ceci pour que vous vous lanciez contre son petit-fils, afin de faire ce que lui-même ne peut pas faire : le tuer. La quête se termine sur ces déclarations, et s’ouvre immédiatement le prochain récit de sensei : « Le chemin du kusarigama ».

