Nos 10 conseils pour bien débuter dans Ghost of Yōtei

Personnalisez la difficulté de votre expérience

Toute bonne expérience de jeu découle d’un dosage de difficulté qui nous convient. Ghost of Yōtei a bien pensé à ce point et, dès le départ, on vous propose de choisir le mode de difficulté choisi. On part de « Décontracté », qui est un mode détente où les combats ne poseront pas de problème. À l’opposé, le mode « Létal » ne sera d’aucune pitié, avec seulement deux coups maximum pour vous tuer.

Il y a cependant encore plus intéressant comme option de challenge. Vous pouvez en effet personnaliser la difficulté sur des aspects distincts de l’aventure. Par exemple, doser l’agressivité des ennemis sur « Létal », mais les dégâts reçus sur « Facile ». En composant un peu votre soupe selon vos goûts, vous vivrez donc une expérience au plus près de vos attentes.

Activez et modifiez des paramètres d’accessibilité

Dans la continuité du point précédent, les options d’affichage et d’accessibilité apportent une touche supplémentaire dans la lisibilité de l’expérience. Les effets de vents censés vous orienter peuvent être amplifiés, les dangers émanant hors de l’écran peuvent être mieux signalés, et certaines manipulations nécessitant la fonctionnalité de mouvement de la DualSense peuvent être réalisées via des commandes simplifiées.

Il est même possible de donner un indice visuel de puissance d’un coup lors d’une partie de zeni hajiki, ce qui facilite grandement l’appréhension de la distance éventuellement parcourue par une pièce. Bref, faites un petit tour dans ces menus si l’envie ou le besoin se fait ressentir.

Utilisez votre longue-vue

Encore plus que Ghost of Tsushima, Ghost of Yōtei compte miser sur une exploration qui implique le public. L’observation est donc impérative si vous souhaitez faciliter votre exploration. Atsu dispose d’une longue-vue qui, outre le fait de voir plus loin, peut marquer de manière permanente sur votre carte un point d’intérêt identifié.

Lorsque le point de vue est panoramique et/ou que vous êtes suffisamment en hauteur, pensez donc toujours à faire un peu de repérage. Les meilleurs points de vue se trouvent au terme des parcours d’escalade proposés par les sanctuaires.

Aidez les habitants et parlez-leur

Il s’agit d’un point qui complète le précédent : parlez aux habitantes et habitants d’Ezo qui ont quelque chose à vous dire. Un proche détenu dans un camp, une source chaude ou des bambous d’entraînement à proximité, il arrive que vous bénéficiez gratuitement d’informations sur des points d’intérêt.

Il faudra juste utiliser leur carte du voyageur pour la calquer sur votre propre carte du monde, scellant ainsi l’emplacement du point en question. Reste aussi le cartographe, qui peut mâcher un peu le travail en vous donnant également des cartes de voyageur, mais il faudra débourser des pièces.

Et puis, parfois, sauvez un civil lors d’un événement aléatoire en plein monde ouvert ou à l’issue d’une petite quête peut vous donner des informations sur les Six de Yōtei, si jamais vous en êtes à court.

Faites des feux de camp

Nouveauté de cet épisode, et pour renforcer l’impression de voyage en pleine nature, Atsu est capable d’établir des feux de camp presque n’importe où. En allumant un feu, vous regagnez de la santé, toute votre jauge d’esprit, et vous avez également la possibilité de cuire un champignon pour obtenir un avantage aléatoire mineur, ou un poisson, pour gagner un bonus aléatoire majeur.

De plus, vous êtes en mesure de faire passer le temps jusqu’au soir ou au matin, ou bien de fabriquer des munitions pour vos armes à distance ou à action rapide. Enfin, cerise sur le gâteau, le camp d’Atsu devient un point de voyage rapide à l’endroit pile où vous l’avez monté, en sachant qu’un autre camp peu de nouveau être fait n’importe où ailleurs.

Monter un camp ou s’y reposer peut aussi donner lieu à une interaction avec un invité surprise. Il peut s’agir du cartographe, du jeune Taro, ou tout autre personnage secondaire que vous retrouverez à des endroits fixes dans Ezo, mais qui profitent d’une visite pour commercer directement auprès de vous.

Cueillez dès que possible et fouillez les cadavres

Qu’il s’agisse de nouveaux skins, de nouvelles couleurs pour ces skins, ou bien des améliorations d’armes et d’équipement, le craft occupe une place primordiale dans l’évolution d’Atsu. Dès que vous passez tout près d’un jeune bambou, d’une fleur, d’un minerai ou tout autre élément qui clignote, ramassez-le.

Idem au sujet des cadavres d’ennemis. Si des particules brillent au-dessus d’un corps, c’est qu’il n’a pas été fouillé. Veillez donc bien à looter à la fin de chacun de vos combats. N’oublions pas les coffres, dont les violets que vous retrouverez dans à peu près tous les camps, toujours remplis de ressources intéressantes.

Notez que la limite pour chaque ressource est de 999, et si jamais vous l’atteignez, vendez-en entre 100 et 200 pour à la fois faire de la place, et gagnez des pièces auprès des bons marchands. Pensez aussi au Charme de récolte abondante, qui peut être obtenu sur une souche au Bois de Shikotsu des Prairies de Yōtei, et qui augmentera la quantité de ressources récoltée.

Explorer au maximum le contenu annexe

Monde ouvert oblige, il y a beaucoup de lieux à visiter et de collectibles à récupérer. Et à part les piliers des défunts et les éléments cosmétiques que l’on peut trouver dans la nature, tout s’avère utile. Les sources chaudes boostent votre santé, les sanctuaires et terriers de renard vous donnent des charmes, les bambous d’entraînement font monter la jauge d’esprit et les artefacts aïnous améliorent une tenue.

Même les peintures sumi-e, porteuses elles aussi d’une récompense cosmétique, augmentent à terme la puissance d’un charme. Mais un des points d’intérêt les plus importants reste l’autel de réflexion. Prier à un autel donne un point à utiliser sur l’un des nombreuses branches de l’arbre de compétence.

Enfin, mener les primes à bien vous donnera de l’argent, les quêtes de sensei vous débloqueront des armes principales, à distance ou à action rapide, et les quêtes mythiques livrent parfois de nouvelles armures. Vous l’aurez compris, plus vous explorerez l’open world, plus vous en ressortirez de la puissance et des possibilités de build.

Équipez l’arme forte le plus possible

Ghost of Yōtei abandonne le système de posture de Jin Sakai pour conférer à Atsu un arsenal varié d’armes. Si seules les doubles lames sont obtenues automatiquement durant l’histoire principale, les autres sont totalement optionnelles. Pourtant, et si vous souhaitez avoir le plus possible l’avantage sur vos ennemis, disposer des autres armes est un atout non négligeable.

Chaque arme est plus forte vis-à-vis d’une arme adverse. Les doubles lames sont bonnes contre les lances, les lances sont bonnes contre les faucilles et le kusarigama, et le kusarigama est bon contre les boucliers. N’oublions pas non plus l’ōdachi, particulièrement efficace contre les brutes.

Switchez donc régulièrement d’arme en plein combat pour avoir constamment le dessus. Et tout ceci en gardant à l’esprit que le katana reste bon face à toutes les armes.

Façonnez plusieurs styles de jeu

Ghost of Yōtei offre un total de onze armures, ainsi que des dizaines de charmes aux propriétés diverses, centrés sur l’attaque, les capacités d’onryō, la défense ou encore le tir à distance. À mesure que vous obtiendrez des armures, vous débloquerez des loadouts. Autrement dit, des ensembles personnalisés que vous pourrez équiper instantanément sans avoir à modifier chaque élément de votre build un par un.

Ce que l’on vous conseille donc, c’est d’avoir grosso modo un ensemble personnalisé par situation de jeu. Si vous jouez infiltration, consacrez un build centré sur ce point, et si vous jouez davantage défense ou bien parade parfaite, faites-en un autre à côté, et ainsi de suite. En toute circonstance, vous serez ainsi préparé le mieux possible.

Aidez-vous de la louve

Dans Ghost of Yōtei, cette fois, nous ne voyageons pas seul. Atsu peut en effet compter sur une louve pour l’aider en combat et durant les phases d’infiltration. Attention, on n’apprivoise pas la bête, c’est surtout elle qui s’invite lorsque les circonstances sont favorables.

Toutefois, il est possible de faciliter son apparition. Pour ce faire, il faut compléter les missions de sauvetage de loups, qui démarrent toujours en partant d’une des tanières de loups à retrouver dans toutes les régions d’Ezo. Au bout de quatre sauvetages menés à bien, vous débloquez une mélodie de shamisen dont le pouvoir est d’invoquer la louve.

Et, de manière générale, sauver les loups renforce le lien avec la bête, ce qui augmente les possibilités de combat qui lui sont liées. Et puis, justement, l’appel de la louve sera renforcé via ce système.

Si vous avez besoin d’autres informations ou bien que vous êtes en quête de guides sur les collectibles et autres points d’intérêt de Ghost of Yōtei, nous vous invitons à consulter notre guide complet. N’oubliez pas non plus notre test complet qui s’attarde en long et en large sur le jeu.