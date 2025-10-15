Informations du récit de sensei

Région : Crête de Teshio

: Crête de Teshio Emplacement : Atelier de Ran

: Atelier de Ran Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : Charme de déluge de flèches

Battre les Neuf-Queues

Entre la Rivière Teshio et la Forêt de Sarobetsu de la Crête de Teshio, un bâtiment est cerné par des Neuf-Queues, lesquels cherchent un certain Taizo. Ce bâtiment, c’est l’atelier de Ran, votre précieuse alliée qui vous vend et améliore de l’équipement lié à l’archerie.

Lancez une Confrontation si vous le souhaitez, ou bien approchez discrètement et prenez un peu de hauteur pour observer les Neuf-Queues. Dans le second cas, éliminez à l’arc des ennemis relativement isolés, et si jamais des collègues viennent voir un corps, profitez-en pour tirer une autre flèche tout en restant inaperçu. Surtout, privilégiez le fait d’exécuter celui habillé en blanc et porteur de bouclier.

Une fois les alentours vidés de la menace adverse, cherchez Taizo à votre tour en entrant dans la maison. Cherchez l’échelle menant à l’étage supérieur et grimpez. En haut, vous apercevez un homme, et il s’agit de Taizo.

Il vous explique que les Neuf-Queues cherchent Ran. Elle est d’ailleurs bien consciente de cette traque et change régulièrement d’endroit pour leur filer entre les doigts. Le pauvre Taizo en fait un peu les frais et a les doigts brisés, l’empêchant de se défendre.

Sachant que le danger n’est pas totalement écarté, il vous donne le Charme de déluge de flèches. Approchez ensuite de la fenêtre, et essayez le charme sur les deux Neuf-Queues que vous avez en visu. Le charme vous permet de tirer à l’arc via une visée automatique, ce qui fluidifie l’usage de l’arc mais empêche les tirs à la tête.

Dans la foulée, descendez en compagnie de Taizo et sortez. Parlez-lui pour en savoir plus sur lui et sa relation avec Ran, puis enfuyez-vous à cheval.

À partir de maintenant, et jusqu’à la fin du trajet à cheval, profitez du charme en tirant rapidement sur les ennemis que vous croiserez. Pensez aussi à éviter les zones embrasées pendant que vous galopez.

Vous finirez par arriver aux abords de l’Auberge de la Grue rouge, où vous serez en sécurité et où Ran vous attend. Celle-ci est particulièrement en colère, et sans doute apeurée, de savoir que Taizo ait pu se mettre en danger. Atsu n’a ensuite pas besoin de récompense, puisqu’elle a pu hériter du charme de Taizo. Lui et Ran sont hors de danger, et la quête se termine.

Si vous avez besoin d’autres informations sur les récits de sensei ou bien si vous êtes en quête de guides sur les collectibles et autres points d’intérêt de Ghost of Yōtei, nous vous invitons à consulter notre guide complet du jeu.