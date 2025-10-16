Informations du récit de sensei

Région : Côte d’Oshima

: Côte d’Oshima Emplacement : Atelier de Murata

: Atelier de Murata Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : Tanzutzu (arme d’action rapide)

Trouver Murata

Vers l’ouest de la Côte d’Oshima, et près de la Rivière Karatsu, vous trouverez l’Atelier de Murata. C’est ici qu’Atsu peut rencontrer l’homme du même nom, expert en arme à feu.

Approchez de la maison et ouvrez la porte. À l’intérieur, vous constaterez que Murata est mal en point. Parlez-lui pour apprendre qu’un de ses clients lui a tiré dessus. Il vous dira ensuite d’aller lui chercher du saké.

La bouteille se trouve en face de lui, au niveau du sol. Donnez le saké à Murata pour qu’il gagne un peu de courage. Désormais prêt, il vous envoie de quoi cautériser la plaie.

Dirigez-vous vers les braises juste à côté et examinez-les. Atsu va alors se charger de jouer les guérisseuses, non sans douleur pour notre pauvre homme.

Maintenant qu’il est tiré d’affaire, Murata vous parle de son agresseur. Il s’appelle Unosuke et travaille pour Saito. Il a en sa possession une création de Murata, que ce dernier regrette de lui avoir vendu. Atsu précise évidemment qu’elle peut s’en occuper.

Avant de considérer cette option, Murata emmène Atsu faire un tour. Il lui montre ce qu’Unosuke a fait à son cheval avant de l’emmener à son atelier. C’est ici qu’il vous dit que, si Unosuke est mis hors d’état de nuire, vous obtiendrez l’arme de Murata.

Il s’agit d’un pistolet au canon court, qui serait un parfait complément au tanegashima. Murata vous informe enfin qu’Unosuke se trouve au nord-est d’ici, et qu’il est en mesure d’améliorer votre fusil.

Trouver Unosuke et sa bande

Direction le nord-est, donc, et plus précisément le nord des Collines de Tokuyama. Vous approcherez alors d’une ferme qui, hélas, est en train d’être incendiée.

Approchez discrètement et progressez caché dans des herbes hautes. Vous avez la possibilité d’éliminer l’homme habillé en bleu d’une exécution de kusarigama, si vous avez l’arme et la compétence, mais vous vous ferez repérer. Il est donc préférable d’éliminer ceux qui n’attireraient pas l’attention.

Quoi qu’il en soit, l’homme en bleu est Unosuke et c’est donc lui votre cible prioritaire. Attention, en combat frontal, il essaiera d’utiliser le pistolet sur vous. Heureusement, un ou deux coups d’épée seulement suffiront.

Désormais à terre, Unosuke est à la merci d’Atsu qui lui reprend le pistolet, avant de lui ordonner de se relever. C’est l’occasion d’utiliser le tanzutzu.

Il fonctionne comme les autres armes à action rapide, ce qui signifie qu’appuyer sur la touche associée suffit à tirer un rapide et puissant coup de feu, ce qui rendra Unosuke vulnérable à une exécution.

Faites ensuite un voyage rapide jusqu’à l’Atelier de Murata et racontez-lui ce qu’Unosuke a fait. Murata sera alors rempli de remords, et peu importe ce que vous répondrez, il décidera d’arrêter et d’aider Atsu au mieux dans sa quête contre Saito. Tout comme le tanegashima, il est aussi en mesure d’améliorer le tanzutzu. Le récit est terminé.

