Informations du récit

Région : Crête de Teshio

: Crête de Teshio Emplacement : Auberge de la Grue rouge

: Auberge de la Grue rouge Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : 450 pièces, 4 aciers shinobis

Parler au grand-père inquiet

Aux alentours de l’Auberge de la Grue rouge de la Crête de Teshio, et près d’un pont à côté duquel se trouve le cartographe, un homme désire vous parler. Il s’avère que son petit-fils a disparu. Acceptez la mission et vous apprendrez qu’il se trouverait dans les Montagnes de Hakodake.

Suivez le repère en vous rendant au sud de ces montagnes. Il y a plusieurs façons de se rendre au campement du petit-fils mais en voici une. Cherchez une paroi à escalader tout en grimpant la montagne.

Inspecter le camp

Une fois la paroi gravie, cherchez un moyen d’atteindre l’autre montagne en sautant vers un tronc à grappin. En face, vous tombez rapidement sur un campement. Allez examiner le feu éteint puis rallumez-le pour tenter d’attirer Shokichi.

Ça fonctionne, celui-ci vient à votre encontre. Vous apprenez qu’il a tenté d’approcher les Neuf-Queues pour s’occuper de son grand-père. Atsu tente de le raisonner en lui disant que ce n’est pas la bonne voie à suivre.

Arrive justement un des Neuf-Queues. Shokichi décide alors de se raviser, ce qui l’expose à des représailles du Neuf-Queue. Et à peine le temps de réagir, vous êtes aveuglé. Dès que vous le pouvez, filez à toute vitesse et glissez le long de la pente juste à côté.

Il est très important de garder un œil sur Shokichi car il sera pris pour cible par les Neuf-Queues. Allez donc toujours frapper celui qui s’apprête à l’attaquer, symbolisé par une tête de mort. Combattez en faisant en sorte d’utiliser votre arme forte selon celle de l’ennemi en face, puis, une fois tous les Neuf-Ques tués, un dialogue se déclenche automatiquement avec Shikochi.

De cette mésaventure, il a appris une leçon et compte bien veiller sur son grand-père. Avant de partir, il vous offre 450 pièces et 4 aciers shinobi.

Si vous avez besoin d’autres informations sur les récits secondaires ou bien si vous êtes en quête de guides sur les collectibles et autres points d’intérêt de Ghost of Yōtei, nous vous invitons à consulter notre guide complet du jeu.