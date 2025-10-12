Le visage d’un démon – Ghost of Yōtei
Rédigé par Fauchinou
Bien que les Terres sauvages de Nayoro soient moins soumises aux attaques de bandits, de hors-la-loi de Saito et autres ronin, il existe quand même quelques endroits où le danger règne pour Atsu. Les cavernes de Meiro abritent par un exemple un secret maudit que des survivants situés à l’extérieur préfèrent ne pas approcher. Notre héroïne va tout de même tenter de comprendre ce qu’il se passe dans ce court récit de Ghost of Yōtei.
Informations du récit
- Région : Terres sauvages de Nayoro
- Emplacement : Cavernes de Meiro
- Pré-requis : Aucun
- Récompense : Charme de risque et de récompense
Entrer dans les cavernes de Meiro
Au nord-est des Terres sayvages de Nayoro, dans un coin, se trouve les Cavernes de Meiro. Quelque chose d’étrange semble s’y tramer. Approchez de l’entrée, et le ronin vous ordonnera de tourner les talons car une malédiction sévi apparemment à l’intérieur. Ouvrez quand même la porte en crochetant la serrure.
Vous allez logiquement attirer la colère des ronin, et un combat se lance aussitôt. Pas moins de sept ennemis sont à tuer, dont un archer. Une fois tout le monde tué, vous pouvez enquêter dans la caverne.
À l’intérieur, un ronin rampe. Achevez ses souffrances et faites quelques pas pour vous faufiler à travers une ouverture. Un peu plus loin, vous tombez sur d’autres ronin, en train de prier.
Vous pouvez assassiner à la chaîne jusqu’à quatre ennemis, si vous avez débloqué les compétences, ou bien lancer une Confrontation. Éliminez ensuite les ronin restants.
Désormais tranquille, lisez le rouleau posé sur un banc pour apprendre l’histoire de Kanemori aux Deux visages. Si vous n’avez pas complété le récit « Le visage d’un maître », vous obtiendrez l’information qu’un autre camp se situe à l’opposé des Cavernes de Meiro.
Examinez ensuite, juste à côté, le squelette. Il s’agit justement de la dépouille de Kanemori, et il a sur lui un charme. Atsu le ramasse, il s’agit du Charme de risque et de récompense. Le récit se termine sur cette découverte.
Si vous avez besoin d'autres informations sur les récits secondaires ou bien si vous êtes en quête de guides sur les collectibles et autres points d'intérêt de Ghost of Yōtei, nous vous invitons à consulter notre guide complet du jeu.
Date de sortie : 02/10/2025