Hunter: The Reckoning – Deathwish nous explique ses mécaniques de jeu avec du gameplay inédit

Monster Hunter des villes

Sans doute l’un des projets les plus ambitieux du catalogue de Nacon, Hunter: The Reckoning – Deathwish est présenté comme un Action-RPG narratif à la première personne se déroulant dans le World of Darkness. Il s’agit du même univers que Vampire: The Masquerade ou encore Werewolf: The Apocalypse. Grosso modo, il s’agit d’un monde moderne identique au nôtre, à ceci près que les monstres existent bel et bien.

On y incarne un humain lambda, sans super-pouvoirs, que vous allez personnaliser de A à Z via un éditeur de personnage. Cela inclut également les statistiques et les compétences, dans un esprit proche du jeu de rôle sur table. D’après le studio Teyon, cela permettra d’adopter un style de jeu unique selon vos choix. Et il faudra bien se préparer avant chaque mission étant donné votre simple condition humaine face aux créatures féroces qu’il faudra affronter.

Cela passera par l’exploration de zones ouvertes afin de glaner des informations, l’investigation de scènes de crime pour récolter des indices et l’interrogation de témoins qui en savent un peu plus sur cette facette surnaturelle du monde. Les approches promettent aussi d’être variées, avec de l’infiltration, du combat au corps à corps ou encore l’utilisation d’armes à feu. D’autres Hunters contrôlés par l’IA viendront vous prêter main-forte, et il sera possible de nouer des liens avec chacun d’eux afin de découvrir leurs histoires personnelles.

Hunter: The Reckoning – Deathwish sortira durant l’été 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.