Informations du récit

Région : Plaines d’Ishikari

: Plaines d’Ishikari Lieu : Marché d’Ishikari

: Marché d’Ishikari Récompense : 450 pièces, 6 fragments de masque Oni

Recouvrir la dette auprès du marchand

Au nord du Marché d’Ishikari, vous trouverez un usurier du nom de Takero. En passant près de lui, il vous interpellera. Parlez-lui pour découvrir son histoire. Il vous apprendra qu’il a prêté de l’argent à un marchand de nourriture, mais que ce dernier ne le dépense pas comme l’usurier l’entend.

Il vous demande donc de vous aventurer au niveau de la Pêcherie Nishin, au sud-ouest, pour le secouer. Là-bas, parlez au marchand pour rapidement découvrir que ce sont des armes qui sont vendues. Des pillards de l’Oni débarquent, et vous allez devoir les battre.

Enclenchez une Confrontation et éliminez les deux restants en faisant attention au lance-flammes de l’un d’entre eux. Revenez ensuite parler au marchand qui se confond en excuse. Après avoir juré qu’il arrêterait son trafic, ouvrez le coffre près de lui

Ramenez l’argent à Takero au Marché d’Ishikari. Ce dernier vous remercie pour votre travail et vous confie 450 pièces et 6 fragments de masque Oni.

Retrouvez des récits supplémentaires, les autres types de quête, ou encore les différents points d’intérêt et collectibles de Ghost of Yōtei sur notre guide complet du jeu.