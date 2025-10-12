Informations du récit

Région : Terres sauvages de Nayoro

: Terres sauvages de Nayoro Emplacement : Husko Kotan

: Husko Kotan Pré-requis : Avoir terminé le récit « Le cœur d’une aïnoue »

: Avoir terminé le récit « Le cœur d’une aïnoue » Récompense : Tengai (exploration), Chapeau des pensées océaniques, Trophée 🏆 « Sitturaynu »

Parler au fils de huci et la retrouver dans les montagnes au sud-ouest

Rendez-vous dans le village Husko Kotan des Terres sauvages de Nayoro et cherchez le fils de huci.

Parlez-lui et, forcément, il vous révèle que huci est en vadrouille. Elle cueille des herbes dans les montagnes au sud-ouest. Dirigez-vous vers le repère jusqu’à tomber devant des parois rocheuses.

Escaladez-les et vous débarquerez près d’un feu. Huci se trouve juste un peu plus loin en contrebas. Rejoignez-la grâce au tronc couché et parlez-lui.

Elle s’est blessée en suivant le son d’un cri. Il s’agit d’un ourson, et les aïnous doivent les recueillir lorsque l’un d’entre eux est en danger. Faites quelques pas et vous laisserez huci en retrait pour aller voir ce qu’il en est par vous-même.

Trouver l’ourson

Grimpez les prises rocheuses et continuez avec un peu de grimpette pour arriver devant une branche à grappin. Sautez et accrochez-vous pour arriver en face sur de nouvelles prises rocheuses.

Hissez-vous jusqu’en haut et descendez par la droite du rocher pour sauter sur une branche. Continuez et traversez un pont offert par un tronc couché et escaladez la paroi au bout.

En haut, marchez encore quelques instants et laissez-vous tomber en contrebas. Peu de temps après, sautez via le grappin pour atterrir en face. Grimpez la paroi sur votre gauche et hissez-vous au sommet pour arriver au niveau de l’ourson.

Vous constatez que la pauvre maman ourse est morte et que le petit est coincé derrière un éboulement. Avec votre grappin, tirez pour que l’ourson puisse sortir. Hélas, il a peur et n’ose pas se montrer. Sortez votre shamisen et jouez un petit air pour le mettre en confiance. Il va alors sortir et vous suivre.

Avant de partir, ramassez le tengai sur une caisse du petit campement abandonné à proximité. Descendez ensuite la montagne juste à côté et le petit bébou va dévaler la pente glissante comme un grand.

Faites comme lui et descendez également la suivante, sauf si vous n’aviez pas encore mis la main sur le pilier des défunts entre les deux.

Tout en bas, allez retrouver huci. Elle décide de passer la nuit au camp avant de rentrer au village. Au coin du feu, elle se confie sur le sens de sa vie. Et alors qu’elle retourne la question à Atsu, notre héroïne ne sait quoi répondre.

Le lendemain, vous êtes de retour au village, à accompagner huci et l’ourson, dans une sorte de rituel où le petit doit découvrir le village pour en faire son foyer, avant d’être sacrifié une fois adulte.

Assistez pendant quelques instants à la visite de l’ourson, et au dévouement que chaque aïnou lui manifestera, pour finir par arriver chez le doyen du village, où l’ourson vivra.

Huci va ensuite vouloir fêter tout cela et va vous demander d’aller retrouver son fils. Celui-ci se trouve à la Rivière Nupur, côté est du village. Parlez-lui pour notamment recevoir des herbes pour le repas.

Suivez enfin le fils jusqu’à huci. Atsu va alors s’effacer pour que mère et fils puissent discuter. Puis, le temps va passer jusqu’au dîner que vont partager huci et Atsu.

Huci semble avoir clarifié son rôle à venir dans ce village, tout en conseillant Atsu sur la voie qu’elle a choisie de mener. Huci finit par vous offrir, de la part de son fils, le Chapeau des pensées océaniques. La quête se finit sur ce bon repas, et vous débloquez le trophée 🏆 Sitturaynu.

