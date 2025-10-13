Informations de la quête de sensei

Région : Plaines d'Ishikari

Emplacement : Île de Modaiwa

Pré-requis : Avoir terminé le récit de sensei « La voie de la yari »

Récompense : Aucune

Libérer les élèves de Takahashi-sensei

Tout de suite après avoir terminé votre initiation à la yari dans « La voie de la yari », Takahashi-sensei vous explique qu’il souhaite remettre sur pied son dojo, au Bois du cerf blanc. Pour y arriver, il a besoin de l’aide d’anciens disciples. Certains sont retenus à la Scierie de Higashi, et Kotetsu, un forgeron, est captif à la Forge de Kaji l’Intrépide.

Scierie de Higashi

Pour rejoindre la Scierie de Higashi, direction l’est de la région des Plaines d’Ishikari et sa zone la Forêt d’Urara. La scierie sera, précisément, à l’ouest de ce bois. Pour libérer les disciples de Takahashi, il faudra tuer la prime qui se cache là-bas.

Forge de Kaji l’Intrépide

Kotetsu est donc retenu à la Forge de Kaji l’Intrépide. Direction le centre-nord de la région des Plaines d’Ishikari, au nord-est de la zone Hauteurs d’Horokanai. Un garde surveille Kotetsu et, de toute façon, il faut tuer tout le monde pour valider sa libération.

Dépenser un point d’autel de réflexion pour la yari

Enfin, un troisième et dernier objectif demande simplement d’investir un point de compétence dans la branche yari des armes corps à corps. Profitez donc des autels de réflexion de la Scierie de Higashi ou de la Forge de Kaji l’Intrépide pour faire d’une pierre deux coups.

Bien sûr, n’importe quel autre autel fera l’affaire. Une fois les trois objectifs réalisés, vous pouvez entamer la quête suivante : « Le courroux de la yari ».

