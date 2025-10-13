Informations de la quête de sensei

Région : Plaines d’Ishikari

: Plaines d’Ishikari Emplacement : Bois du cerf blanc

: Bois du cerf blanc Pré-requis : Avoir terminé le récit de sensei « Le chemin de la yari »

: Avoir terminé le récit de sensei « Le chemin de la yari » Récompense : Technique Vague déferlante pour la yari, Trophée 🏆 La voie de la yari

Parler au sensei de la yari

Comme Takahashi-sensei vous l’a dit, son dojo se trouve au nord-est des Plaines d’Ishikari, au Bois du cerf blanc. Arrivé au dojo, cherchez le plaqueminier, un arbre où s’entraîne un disciple en compagnie du sensei. Parlez à ce dernier. Il vous remercie pour vos efforts visant à remettre le dojo sur place.

Il vous demande ensuite de frapper l’arbre avec la lance. Faites donc. Une fois le coup donné, rien ne se passe. Takahashi explique ensuite que cet arbre est le symbole de votre maîtrise de la yari. Lorsque vous serez capable de frapper l’arbre sans faire tomber de fruit, votre initiation sera terminée.

Apprendre la technique de la Vague déferlante

Ce jour n’est pas encore venu, et le sensei vous demande le suivre jusqu’à l’intérieur de son dojo. Il souhaite vous enseigner sa technique spéciale : la Vague déferlante. Pour ce faire, examinez un par un les rouleaux sur le mur, en commençant par la droite.

Takahashi vous incitera juste après à vous entraîner contre les mannequins de paille. Alignez-vous face à un mannequin et appuyez sur les touches affichées à l’écran pour foncer et ainsi le détruire. Refaites ce coup sur un deuxième mannequin, avant que l’alerte ne soit donnée au dojo.

Les pillards de l’Oni sont là, incendient les lieux et brûlent Nishikawa, le disciple que vous avez croisé plus tôt. Dehors, le combat fait rage. Il y a notamment des ennemis porteurs de doubles faucilles qu’ils peuvent enflammer.

Vous n’aurez aucun problème puisque vous pouvez compter sur de nombreux disciples pour lutter contre vos adversaires. Poursuivez votre combat jusqu’à ce que plus aucun pillard ne soit debout.

Au terme du combat, Atsu et Takahashi déplorent la perte de Nishikawa. Le sensei suggère que vous alliez attaquer les forteresses de l’Oni pour leur envoyer un message, une condition à remplir pour le récit de sensei « L’embrasement du château d’Ishikari ». Rappelez-vous aussi que le défi du plaqueminier vous attend dans un autre récit de sensei : « Plaqueminier de Takahashi-sensei ».

