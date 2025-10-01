Libérer les camps des Six de Yōtei

C’est un classique de l’open world que Ghost of Yōtei reprend, la libération des camps ennemis occupera une bonne partie de votre temps passé dans la nature d’Ezo. Symbolisés sur la map par une couleur rouge lorsqu’ils ont été révélés, ces camps, plus ou moins imposants, offrent une bonne dose de combat et/ou d’infiltration, selon vos préférences.

Il arrivera qu’il faille libérer un PNJ dans le cadre d’une quête ou qu’une cible de chasse aux primes se trouve à l’intérieur des murs du camp en question. Surtout, chaque camp libéré offre l’accès à un autel de réflexion, et donc à l’activation d’une compétence.

(Article en cours d’écriture)

Emplacement des camps

Domaine Saito

Emplacement : Sud-est des Prairies de Yōtei

: Sud-est des Prairies de Yōtei Récompense : Kit de sabre Hebi Broyeur, autel de réflexion, Prime Muneji le broyeur d’os

Au sud-est des Prairies de Yōtei se dresse un phare. C’est ici que le Domaine Saito s’est constitué. Pour libérer le camp, il faut capturer vivant Muneji le broyeur d’os, une des primes à chasser.

Pour atteindre Muneji, il faut rejoindre le cœur du camp. Pour ce faire, il faut passer dans une ouverture au milieu des barrières en bois. Ensuite, il faut gagner le duel contre Muneji

Lorsque le bougre est mis hors-jeu, il va falloir résister aux vagues d’ennemis qui arriveront tandis que vous devez les empêcher de le secourir. Les ennemis seront plus ou moins nombreux selon le nombre que vous aurez éliminé dans le camp.

Une fois Muneji hors d’état de nuire, vous récupérez son kit de sabre Hebi Broyeur ainsi que l’accès à l’autel de réflexion.

Camp de recrutement de Saito

Emplacement : Nord-est des Prairies de Yōtei

: Nord-est des Prairies de Yōtei Récompense : Autel de réflexion, 450 pièces, informations sur les Six de Yōtei

Ce camp se trouve au nord-est des Prairies de Yōtei, légèrement au nord de l’inscription Rivière Nupur, sur la carte.

Des habitants seront à libérer et vous donneront de l’argent et des informations sur les Six de Yōtei s’il vous en manque.

Ferme du piton

Emplacement : Nord-est de la Rivière Yōtei

: Nord-est de la Rivière Yōtei Récompense : Autel de réflexion

Au nord des Prairies de Yōtei et au nord-est de la Rivière Yōtei, vous trouverez la Ferme du piton.

Pêcherie Nishin

Emplacement : Sud-ouest des Plaines d’Ishikari

: Sud-ouest des Plaines d’Ishikari Récompense : Autel de réflexion

Au sud-ouest des Plaines d’Ishikari, en bord de mer, se trouve la Pêcherie Nishin.

Garnison de la corne brisée

Emplacement : À l’ouest du Marché d’Ishikari

: À l’ouest du Marché d’Ishikari Récompense : Autel de réflexion, Charme de l’ivrogne aveuglé, Disciple de Takahashi libéré

À l’ouest du Marché d’Ishikari des Plaines d’Ishikari, et surplombant la Crique Hurlante, vous trouverez la forteresse de la Garnison de la corne brisée.

Pour libérer le camp, il faut secourir un prisonnier et tuer tout le monde. Ce prisonnier est Sanji et fait partie des disciples à sauver dans le cadre de la quête de sensei « Le chemin de la yari ». De plus, il vous offrira le Charme de l’ivrogne aveuglé.

Auberge du Souffle de l’Oni

Emplacement : Au nord-est de la Bifurcation d’Ishikari

: Au nord-est de la Bifurcation d’Ishikari Récompense : Aucune

Rendez-vous au nord-est de la Bifurcation d’Ishikari dans les Plaines d’Ishikari pour rejoindre l’Auberge du Souffle de l’Oni. Il ne s’agit pas tout à fait ici d’un camp à proprement parlé mais compte comme tel.

La seule condition pour entrer à l’intérieur est de disposer d’un masque. Vous en possédez forcément un puisque vous avez récupéré celui du Serpent. Mettez en tout cas le masque de votre choix et entrez.

À l’intérieur, vous êtes observé, mais personne n’en prend à vous. Assis à une table, un pillard de l’Oni va vous interpeller. Il vous propose un jeu de boisson rythmé par la résolution d’énigme. Si vous avez juste, il boit, sinon, vous buvez.

Acceptez et soyez prêt pour le premier énoncé. « Lors que je mange, je vis. Lorsque je bois, je meurs. Qui suis-je ? ». La réponse est : le feu.

Le pillard boit et vous propose ensuite une deuxième énigme. « J’ai des yeux quand j’ai de la compagnie. Je suis aveugle quand je suis seul ». La réponse est : un masque.

Atsu continue de vouloir gratter des informations, mais le pillard vous pose une troisième énigme. »En toi, je suis réel. Ailleurs, je ne suis qu’un mythe ». La réponse est : un démon.

Le jeu se termine, et alors qu’Atsu s’apprête à partir, vous comprenez que le pillard joue avec vous. Il le démontrera avec une dernière énigme dont la réponse n’est autre que Atsu. Un combat est donc inévitable, et celui-ci sera mené dehors.

Il démarre par une Confrontation, et se poursuivra en compagnie d’une bonne demi-douzaine de pillards, dont un archer, un lancer d’explosifs et une brute.

Une fois ces adversaires vaincus, une deuxième vague débarque avec sensiblement les mêmes profils et un possesseur de yari lance-flammes en plus. Tuez-les pour définitivement ramener la paix à l’Auberge du Souffle de l’Oni, et ainsi la libérer.

