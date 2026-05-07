Curse of the Crimson Stag est le nouveau nom du jeu « folk-horror » de Daedalic Entertainment

Adieu Wilson

La page Steam avait été initialement retirée par Daedalic Entertainment en raison d’un litige juridique dont on ne sait pas grand-chose. L’éditeur avait toutefois précisé que le jeu était toujours en développement et devait arriver en 2026. Il semble cependant que ces soucis soient désormais derrière le studio One O One Games, si l’on en croit la réapparition du jeu aujourd’hui.

Malgré tout, le trailer se montre bien moins généreux que celui de l’année dernière. Si le contenu du jeu reste inchangé, nous devrions être face à une aventure narrative glissant progressivement vers l’horreur. On y incarne Brit, une jeune adolescente se prenant pour une chasseuse de fantômes qui se rend dans un hôtel situé dans une zone rurale du Montana.

Le titre devrait être similaire au précédent projet du studio, The Suicide of Rachel Foster, qui avait reçu des retours assez mitigés, y compris de notre côté. Les développeurs italiens ne chôment pas puisqu’ils planchent également sur deux autres jeux attendus prochainement : The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline et Aftermath.

Ainsi, il est difficile de savoir si Curse of the Crimson Stag sortira cette année. Le trailer ne donne en tout cas aucune fenêtre de sortie, mais confirme les plateformes : PC, PlayStation 5, Xbox Series X and Series S et Nintendo Switch.