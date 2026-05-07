The Sinking City 2 nous donnera des sueurs froides dès cet été, une première vidéo de gameplay est disponible

Un bon endroit pour passer l’été les pieds dans l’eau

Initialement, The Sinking City 2 était prévu pour la première moitié de l’année. C’est peut-être encore le cas, mais la fenêtre de sortie évoquée aujourd’hui le fait dangereusement glisser vers la seconde moitié, étant donné qu’il doit maintenant sortir cet été. On ne pariera pas vraiment pour une sortie fin juin, et juillet semble même être ambitieux, mais qui sait.

Le studio célèbre l’annonce de cette nouvelle période de sortie en nous partageant une première bande-annonce de gameplay, qui fait le point sur cette nouvelle aventure bien plus personnelle pour le protagoniste, mais aussi plus horrifique que celle du premier épisode, même si l’action sera tout de même au rendez-vous entre deux couloirs sordides. Le tout ressemble plus que jamais à du Resident Evil, ce qui n’est pas une comparaison dont il faut avoir honte.

The Sinking City 2 sera disponible sur PC via Steam, GOG et Epic Games Store, ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series