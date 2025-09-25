Test Ghost of Yōtei – Une suite éclatante qui tient le bambou ?

Jaquette de Ghost of Yōtei
Ghost of Yōtei
ps5

Date de sortie : 02/10/2025

  • Un superbe voyage autant pour les yeux que les oreilles
  • Le retour des combats grisants, enrichis de nouvelles armes
  • Une exploration un peu plus organique que le premier
  • Une histoire classique mais très efficace
  • Beaucoup de paramètres d'accessibilité, d'affichage, et de difficulté
  • Une pléthore d'éléments cosmétiques
  • Une DualSense à plein potentiel
  • Des lacunes ou écueils persistants (plateforme, infiltration, cueillette...)
  • Une écriture qui fait parfois dans la facilité
  • Une structure qui n'échappe pas à la répétitivité
  • Le système de cartes louable mais peu impactant
On s’y attendait, Ghost of Yōtei marche dans les pas de Ghost of Tsushima en suivant le cap d’une recette efficace. Et est-ce nécessairement un mal ? Lorsque l’on repart sur un récit de vengeance prenant, une immersion exceptionnelle et un gameplay combat grisant tout en améliorant un peu la soupe malgré les grumeaux persistants, on ressort satisfait de ces dizaines d’heures passées dans Ezo. Cela étant dit, une chose est certaine, celles et ceux qui n’en peuvent plus des mondes ouverts grand public et leur structure redondante ne verront probablement pas en ce jeu une exception, et ce malgré les quelques efforts abattus pour tenter d’éviter les écueils de la formule. Sans faire beaucoup mieux, Ghost of Yōtei remplit son contrat de suite fidèle et bonifiée, et si l’on en partage les termes, le plaisir est garanti.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

