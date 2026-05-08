Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.6 du jeu (Nicole, Lohen, nouvelle quête d’Archon…)

Dottore en veut encore à Nahida

Cette mise à jour 6.6 nous proposera deux nouvelles quêtes d’Archon qui vont principalement se dérouler à Sumeru, le temps de retrouver Nahida et ses alliés face à un Dottore pas complètement disparu. Cette version du grand méchant sera également un nouveau boss à combattre régulièrement.

En plus de ces deux quêtes, vous retrouverez également une autre mission consacrée à Nicole, dans laquelle vous découvrirez l’intérieur de son étrange maison. Lohen aura également droit à sa quête personnalisée.

Notez également qu’un petit teaser pour la région de Snezhnaya a été diffusé à la toute fin de la présentation de la version 6.6 (vers 38min40 de la vidéo ci-dessous), avec notre personnage qui dispose de sa vision Cryo.

Les bannières de la version 6.6

Le premier personnage inédit de la version 6.6 du jeu sera donc Nicole, de type Pyro et qui manie un tome. Il s’agira avant tout d’un personnage de support qui viendra buffer les dégâts de votre équipe, avec son attaque ultime qui va invoquer un double pour attaquer aux côtés du personnage actif. Elle pourra aussi appliquer un bouclier et augmenter l’attaque des compagnons. Elle sera surtout utile dans des équipes qui disposent de la synergie Hexerei, comme avec Varka.

Lohen sera le second personnage 5 étoiles de la mise à jour. De type Cryo avec une lance, il sera aussi un personnage Hexerei. Dans son état spécial, plus les alliés feront de gros dégâts, plus il augmentera les siens.

Prune sera quant à elle un personnage 4 étoiles de type Anemo avec un tome, qui se décrit comme une chasseuse de sorcières. Son attaque élémentaire va invoquer une cloche qui infligera des dégâts Anemo de zone tout en boostant l’équipe si vous avez des membres Hexerei.

Pour la première phase de la mise à jour, les bannières mises en avant seront celles de Nicole et Durin, tandis que la seconde phase se concentrera sur Lohen et Mavuika.

Les événements de la version 6.6

Une fois n’est pas coutume, très peu d’événements sont à noter dans cette version 6.6. La principale activité sera centrée autour du groupe de petites sorcières formé par Klee, avec plusieurs mini-jeux.

Le premier consistera à lancer des bombes au bon endroit avec Klee pour capturer des créatures. Le deuxième sera un jeu de plateforme, et le troisième prendra la forme d’un défi à la « Temple Run ». Enfin, un autre mini-jeu sera cette fois-ci centré sur le combat, avec des affrontements aux règles spéciales.

Les codes primo-gemmes

Des codes pour obtenir des primo-gemmes ont été distribués et ne seront valables que durant ce week-end. Les voici :

BacktoSumeru

NicolaCoco

WilltoWin

Quand sortira la version 6.6 de Genshin Impact ?

La version 6.6 de Genshin Impact sera disponible dès le mercredi 20 mai aux alentours de 4 heures du matin. Une maintenance aura lieu quelques heures auparavant, et vous recevrez des primo-gemmes en compensation.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.