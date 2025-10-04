Informations du récit

Région : Plaines d’Ishikari

: Plaines d’Ishikari Emplacement : Au nord-est de la Bifurcation d’Ishikari

: Au nord-est de la Bifurcation d’Ishikari Pré-requis : Porter un masque

: Porter un masque Récompense : Libération de l’Auberge du souffle de l’Oni

Libérer l’Auberge du souffle de l’Oni

Rendez-vous au nord-est de la Bifurcation d’Ishikari dans les Plaines d’Ishikari pour rejoindre l’Auberge du Souffle de l’Oni. Il ne s’agit pas tout à fait ici d’un camp à proprement parlé, bien qu’il soit marqué en rouge.

La seule condition pour entrer à l’intérieur de l’auberge est de disposer d’un masque. Vous en possédez forcément un puisque vous avez récupéré celui du Serpent au tout début du jeu. Mettez en tout cas le masque de votre choix et entrez.

À l’intérieur, vous êtes observé, mais personne n’en prend à vous. Assis à une table, un pillard de l’Oni va vous interpeller. Il vous propose un jeu de boisson rythmé par la résolution d’énigme. Si vous avez juste, il boit, sinon, vous buvez.

Acceptez et soyez prêt pour le premier énoncé. « Lors que je mange, je vis. Lorsque je bois, je meurs. Qui suis-je ? ». La réponse est : le feu.

Le pillard boit et vous propose ensuite une deuxième énigme. « J’ai des yeux quand j’ai de la compagnie. Je suis aveugle quand je suis seul ». La réponse est : un masque.

Atsu continue de vouloir gratter des informations, mais le pillard vous pose une troisième énigme. »En toi, je suis réel. Ailleurs, je ne suis qu’un mythe ». La réponse est : un démon.

Le jeu se termine, et alors qu’Atsu s’apprête à partir, vous comprenez que le pillard joue avec vous. Il le démontrera avec une dernière énigme dont la réponse n’est autre que Atsu. Un combat est donc inévitable, et celui-ci sera mené dehors.

Il démarre par une Confrontation, et se poursuivra en compagnie d’une bonne demi-douzaine de pillards, dont un archer, un lancer d’explosifs et une brute.

Une fois ces adversaires vaincus, une deuxième vague débarque avec sensiblement les mêmes profils et un possesseur de yari lance-flammes en plus. Tuez-les pour définitivement ramener la paix à l’Auberge du Souffle de l’Oni, et ainsi la libérer, ce qui clôt le récit.

