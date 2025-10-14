Informations du récit de sensei

Région : Monts Tokachi

: Monts Tokachi Emplacement : Dojo de maître Yoshida

: Dojo de maître Yoshida Pré-requis : Avoir terminé le récit de sensei « La rédemption de l’ōdachi »

: Avoir terminé le récit de sensei « La rédemption de l’ōdachi » Récompense : Skin Ōdachi de maître Yoshida pour l’ōdachi

Retrouver maître Yoshida à son dojo

L’unique condition permettant le déclenchement du récit consiste à apprendre toutes les compétences liées à l’ōdachi. Si vous n’avez encore exploré les Monts Tokachi, profitez des autels présents dans la région. Quoi qu’il en soit, n’oubliez pas de jeter un œil à notre guide des autels de réflexion pour en trouver rapidement.

Une fois que vous maîtrisez toutes les compétences de l’ōdachi, il est temps de retourner au Dojo de maître Yoshida, aux Monts Tokachi, pour recevoir votre dernière leçon.

Parlez à Yoshida et confirmez-lui que vous êtes prêt. Le sensei vous emmènera alors au bord d’une falaise, et vous demandera de vous entraîner à vous apaiser. Avec les Six de Yōtei continuellement en tête, Yoshida estime qu’Atsu ne doit pas se laisser avoir par ses émotions.

Vous allez donc vous assoir et méditer. Ce sera à vous de choisir quand prendra fin la méditation. Une fois celle-ci achevée, Yoshida vous fera don de l’Ōdachi de maître Yoshida, un skin supplémentaire pour votre sabre géant. Enfin, les adieux seront faits au dojo, clôturant l’arc narratif avec Yoshida.

