Infiltrer la forteresse d’entraînement de Saito

Une fois que vous aurez terminé les quêtes principales « L’ancienne auberge » et « L’art du double katana », vous obtiendrez l’information que Saito se cache au fin fond de sa forteresse, au sud-est des Marais de Tomamu, eux-mêmes au sud-est des Monts Tokachi.

Présentez-vous devant la porte et dites le mot de passe. Les portes vont alors s’ouvrir et un des soldats de Saito vous accueille. Hélas, après quelques phrases échangées, il reconnait Atsu. Une Confrontation se lance face à lui.

Avancez ensuite en restant caché dans les hautes herbes. Vous n’êtes pas obligé de battre les gardes pour progresser. Montez donc sur le toit juste à côté du premier ennemi que vous croisez, et marchez sur la corde sur votre gauche.

Arrivé de l’autre côté, restez dans l’herbe et faites le tour par la droite pour atteindre la porte entrouverte. Faufilez-vous pour atteindre une autre zone.

La prochaine porte est quant à elle verrouillée. Au milieu de l’escalier, allez sur la gauche et montez sur un rocher. Sautez en face sur la plateforme en bois pour vous apprêter à rejoindre une nouvelle zone.

De là où elle est, elle aperçoit Saito. Sortez ensuite la longue-vue et observez la porte direction sud-est. Décalez ensuite légèrement à gauche, au pied des escaliers, pour apercevoir une fente dans la clôture. Atsu tombe ensuite en contrebas.

Assassinez un premier garde près du chariot de paniers de riz, puis avancez dans les herbes en vous arrêtant avant le pont. Laissez le grand costaud rejoindre deux autres soldats puis allez dans les herbes en face en rasant le pont.

Continuez de progresser via les herbes sur la droite et vous croiserez un archer. Tuez-le et allez dans les herbes suivantes. Attendez que le duo de soldats devant vous s’éloigne sur la droite puis rejoignez les herbes près de l’escalier en faisant attention à un autre duo de soldats.

Passez devant l’escalier pour aller en face et apercevoir la barrière que vous deviez rejoindre. Faufilez-vous à travers l’ouverture.

Fouiller la forteresse pour trouver Saito

De l’autre côté, sautez afin de rejoindre le rocher d’en face. De là, vous pouvez voir la séquence de plateforme qui vous attend. Commencez par grimper via des prises rocheuses et faites un peu de grimpette.

Un peu plus loin, remarquez le tronc à grappin qui vous attend de l’autre côté. Sautez et accrochez-vous-y. Montez sur d’autres prises d’escalade et progressez jusqu’à vous hisser devant une brèche dans la barrière. Passez à travers pour retrouver l’intérieur du camp.

Observez le soldat venir dans votre zone et assassinez-le. Franchissez la porte et allez sur la gauche. Grimpez sur le toit en vous aidant du chariot de paniers à riz, et tuez le garde se trouvant devant vous.

Traversez ensuite le chemin de corde jusqu’à arriver à un soldat en train de frapper au marteau près d’une tente. Quittez la corde pour l’assassiner, puis montez sur la tente ou contournez-la par la droite pour tuer un deuxième soldat.

Descendez l’escalier et avancez en restant caché par le tas de bois et le tissu. Depuis l’herbe haute un poil plus loin, grimpez le rocher et ne tardez pas à avancer sous peine d’être repéré. Devant vous, une nouvelle brèche dans la barrière par laquelle vous pouvez passer.

Atteindre le sommet du donjon

De l’autre côté, longez le donjon par la gauche afin de trouver un moyen de l’atteindre. Avancez et vous finirez par atteindre une pente glissante. Descendez et, vers la fin de la pente, sautez via le grappin pour rejoindre le rocher en face.

Saisissez ensuite les parois rocheuses et grimpez jusqu’à vous retrouver devant une branche à laquelle s’accrocher au grappin, afin de rejoindre l’autre côté. Quelques pas plus loin, sautez et accrochez-vous au tronc à grappin.

Escaladez de nouvelles prises rocheuses et montez sur l’échafaudage. Juste au-dessus de votre tête se trouve un point d’accroche. Sautez et sortez le grappin pour vous hisser pile auprès de la fenêtre qui mène à l’intérieur du donjon. Passez par l’ouverture.

Vous voici juste au-dessus Saito. Assassinez-le. Hélas, il a senti le coup venir et esquive Atsu. Il ramasse ensuite le sabre et comprend alors qu’il a en face de lui la fille du forgeron. Il décide alors d’aller dehors et invite Atsu à le suivre.

Boss : Saito

Et au bout d’une petite discussion entre Saito et Atsu, le combat se lance. Saito démarre fort en portant une lance et en enchaînant les attaques bleues. Sortez les doubles katanas face à votre adversaire pour garder l’avantage de l’arme.

Soudain, les hommes de Saito alertent leur seigneur que les Matsumae ont lancé une attaque sur la forteresse. Continuez à vous battre tout en déviant les frappes de Saito, jusqu’à amener sa vie quasiment à zéro. À ce moment-là, une grosse explosion va rendre inconsciente Atsu quelques instants.

Péniblement, notre héroïne récupère son sabre et s’apprête à reprendre le combat, mais Saito bat en retraite. Atsu est recueillie par Hanbei, alors qu’elle a frôlé l’intoxication.

Saito a pu s’enfuir, et c’est malheureusement Hanbei qui, pensant bien faire en appelant les Matsumae, a fait capoter l’assassinat du seigneur par Atsu. Ce n’est que partie remise, et l’armure de l’onryō, l’action de terrifier l’ennemi et l’appel de louve sont améliorés.

