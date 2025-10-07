Informations de la quête mythique

Région : Terres sauvages de Nayoro

: Terres sauvages de Nayoro Emplacement : Husko Kotan

: Husko Kotan Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : Charme de visée juste

Rejoindre le Mont Niptay

Dans la région des Terres sauvages de Nayoro, une conteuse raconte souvent des histoires à des enfants, dans le village de Husko Kotan. Mettez-vous sur un tapis pour écouter la légende d’Opusnupuri.

Un enfant viendra ensuite vous dire d’aller au Mont Niptay pour mener votre quête. Allez-y et grimpez la côte près d’un arbre aux feuilles blanches pour apercevoir un cerf. Interagissez avec puis faites « Observer » sur le tapis juste à côté.

Visez le trou dans la montagne pour qu’Atsu fasse une remarque, puis suivez le cerf. Vous voici devant une branche à laquelle vous pouvez vous accrocher grâce au grappin. Sautez et atterrissez sur un arbre mort.

Montez ensuite successivement sur deux séries de parois rocheuses. En haut, vous verrez un aïnou à un feu de camp.

Parlez-lui et vous apprendrez qu’il a des informations sur la flèche légendaire. Mais d’abord, faites un feu. Au cours d’une petite discussion, l’aïnou vous invite à le suivre. Ensemble, tirez avec votre grappin pour retirer la barrière, et vous voici paré pour commencer votre périple.

Chercher la flèche d’okikurmi

Tout d’abord, sautez en face. Une fois de l’autre côté, à gauche, l’artefact aïnou tesma vous attend. Pour le rejoindre, sautez puis sortez le grappin pour vous hisser grâce à un tronc.

Une fois l’artefact ramassé, continuez le long du chemin et examinez le feu éteint puis la tache de sang. Un ours va alors débarquer pour vous jeter du haut de la falaise.

De nouveau sur pied, avancez droit devant pour vous faufiler à travers une ouverture. De l’autre côté, allez examiner un homme en difficulté, au bout de la zone. Il vous explique que l’ours est immortel et que vos armes n’ont aucun effet sur lui. N’essayez donc même pas de l’avoir avec votre arc.

Soudain, l’ours revient. Filez sans plus tarder à travers l’ouverture sur votre gauche, puis courez vers les prises murales. Escaladez et vous serez à l’abri.

Continuez de progresser grâce à d’autres prises en face de vous puis marcher sur un arbre couché pour rejoindre une autre plateforme en face. Escaladez une autre paroi rocheuse, puis une autre encore après avoir fait quelques pas et un petit saut.

Une fois hissé, montez le chemin qui mène à une grotte. Un peu plus loin, vous verrez des prises rocheuses. Grimpez et avancez jusqu’à arriver à une zone gelée.

Ô surprise, d’autres prises rocheuses vous attendent pour continuer à prendre de la hauteur. Et une fois en haut, retournez-vous puis sautez sur la plateforme en face. Continuez et vous retrouverez l’aïnou du début de l’ascension. Il vous apprend que seule la flèche d’okikurmi peut vaincre l’ours, et qu’elle se trouve au milieu d’armoises.

Échapper à l’ours

Descendez ensuite au grappin grâce au tronc juste à côté et terminez la descente jusqu’à rejoindre les fleurs. Vous allez démarrer une séquence de cache-cache avec l’ours. Attention, le fait qu’il ne vous voit pas ne suffit pas. Il peut également vous sentir s’il est assez près de vous. Ne restez donc pas immobile trop longtemps et progressez dès que vous pouvez.

Vous devez vous rendre à l’opposé. Cherchez une petite pente qui monte vers un tronc à grappin. Une fois hissé, vous êtes, pour le moment, en sécurité. Montez sur la corde juste après et, au bout, rejoignez d’autres fleurs sur votre gauche.

L’ours est de retour et, une fois encore, il faut traverser la zone pour trouver, à l’opposé, un tronc à grappin au bord de la falaise. Descendez au niveau inférieur grâce à lui. D’ici, vous pouvez faire un peu de repérage sur la zone suivante, en contrebas.

Repérez la torche de feu tout au bout, c’est là que vous devez vous rendre. Plusieurs solutions s’offrent à vous. Par la droite, la gauche, ou même le centre, choisissez l’itinéraire qui évite évidemment le plus possible la présence de l’ours.

Une fois descendu dans la zone et la torche atteinte, grimpez vite aux prises rocheuses. En haut, sautez sur la branche puis en face.

D’autres prises vous mèneront plus haut. Suivez ensuite le chemin et descendez d’un cran via un autre tronc à grappin. Vous y êtes, l’arbre entouré d’armoise est devant vous.

Allez examiner la flèche plantée dans le tronc : vous pouvez désormais tuer l’ours. Passez derrière l’arbre et escaladez la paroi à gauche de la cascade gelée.

En haut, l’aînou vous attend. L’ours va alors approcher, et vous n’aurez plus qu’à brandir votre arc et à tirer dès lors que le viseur passe au rouge.

L’ours trouve enfin le repos, et l’aïnou vous quitte. Vous êtes alors ramené au village aïnou et la conteuse suggère que l’homme qui vous a accompagné n’était autre que l’okikurmi lui-même, après quoi vous obtenez le Charme de visée juste. La récompense d’une quête terminée.

