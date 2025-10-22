Retrouver Jubei et Oyuki

Remise du bain de sang perpétré au cours de la quête « Sur la trace de l’araignée », Atsu doit retrouver Jubei et Oyuki aux résidences des Matsumae.

Parlez au frangin, et il fera part du fait qu’il a entendu parler du passage d’Atsu chez l’Araignée, et d’à quel point cela semble la transformer à chaque confrontation avec l’un des Six. Et sous l’appui d’Oyuki, il la met en garde sur le chemin qu’elle prend.

Atsu change de sujet en mentionnant l’Araignée. Elle veut le voir, et Jubei et Oyuki vont l’accompagner. Vous voilà parti en direction de la cellule, et Jubei vous explique en détail le plan pour attirer le Dragon. Après quelques instants, vous arrivez à destination.

Kiku est à l’intérieur, ce qui ne plait pas à Jubei, qui lui demande donc de sortir. Désormais face à l’Araignée, provocations et menaces fusent dans la pièce. L’homme est d’ailleurs confiant quant à ses chances de survie et à la puissance de sa famille.

Face à une ultime menace ciblant Kiku, Jubei tente de garder son sang froid, avant de suggérer à Atsu de partir. Vous vous retrouvez à présent dehors, et Atsu révèle à Kiku qu’elle l’a aidé à rejoindre le domaine des Tomura.

Avancez jusqu’à retrouver Kiku, qui reçoit au même moment des conseils de la part d’Oyuki. Jubei avoue alors qu’il est peut-être temps de préparer sa fille à la guerre. Il demande alors si Atsu et Oyuki sont prêtes à l’aider, et elles sont partantes. Le rendez-vous est donné au pied de la montagne pour passer la journée ensemble.

Retrouver Jubei et Kiku dans la forêt d’Orito

Direction l’ouest de la région pour rejoindre la Forêt d’Orito. Parlez à Jubei pour lancer la suite de la quête.

Il vous avoue que Kiku a été secouée par sa rencontre avec l’Araignée, et qu’une fureur l’habite.Il vous demandera alors conseil sur comment faire pour gérer cette situation.

Peu importe votre réponse, il y réfléchira et fera part à Atsu de sa joie de profiter de sa sœur. Il suggère ensuite d’aller faire un tour du côté du temple en haut de la montagne, ce qui plait à Atsu. Avant d’y aller, Jubei souhaite servir de cible d’entraînement à Kiku.

La petite a envie de se battre, et un combat se lance. Vous pouvez jouer la tata sympa qui fait semblant de perdre ou au moins de prendre quelques coups, ou bien, au contraire, celle qui est impitoyable et qui n’hésitera pas à gagner.

Au terme du combat, les jumeaux se mettent en marche vers le temple et discutent autour du sujet de la famille. Après quelques foulées, vous retrouvez Oyuki devant une pagode.

Elle révèle qu’elle n’a aucune nouvelle des Frères Saito, mais elle a quelque chose à montrer à Kiku. Suivez-la pour débarquer à un point d’observation.

Oyuki demande à Kiku que, lorsque Atsu pointera un lieu avec sa longue-vue, elle devra dire ce qui lui vient à l’esprit. Atsu sort son outil. Observez le château Matsumae puis décalez vers le sud-est jusqu’au village des pêcheurs d’Oiso.

Enfin, jetez un œil au phare. Oyuki donne ensuite la leçon que tout est question de perspective. Et depuis ces destinations clés auxquelles Kiku a réagi, vous allez dessiner une carte les représentant.

Atsu se pose donc pour réaliser une peinture sumi-e. Faites comme pour toutes les autres peintures en faisant glisser votre doigt sur le pavé tactile selon les indications. Une fois tracée, la carte est gardée par Kiku.

Chercher des champignons dans la forêt

L’heure est désormais à la préparation du dîner, et il va falloir se débrouiller. Atsu suggère alors d’aller cueillir des champignons. Vous en trouverez dans la forêt entre la zone où vous vous trouvez et le monastère.

Écoutez en même temps les histoires entre Atsu et Jubei et cueillez un premier champignon sur un arbre mort, au pied de l’escalier. Un autre se trouve au pied d’un arbre sur la gauche, en montant l’escalier. Deux autres se trouvent un peu plus haut. Enfin, revenez en arrière et cherchez en de nouveau sur un autre arbre mort.

Une fois tous les champis en poche, montez les marches jusqu’à ce que votre louve alliée surgisse. Kiku prend peur, mais Atsu la rassure, elle ne fera rien. Kiku pense alors que la bête veut qu’on la suive.

Suivre la louve

Sur l’accord de Jubei, Kiku et Atsu suivent la louve. Une petite séquence de plateforme vous attend mais vous n’avez qu’à reproduire les mouvements de la louve pour savoir ce qu’il faut faire. Passez un pont et vous finirez par arriver à un point où la louve se mettra à hurler.

Ce loup a son ami de piégé juste en face de vous. Avec l’aide de Kiku, tirez avec votre grappin sur la barrière. Une fois le loup libéré, Kiku se réjouit de voir qu’il va bien. Atsu lui parlera ensuite de ce qu’il s’est passé au domaine des Tomura.

Vous avez ensuite le choix entre deux réponses, dont la possibilité de s’excuser que Kiku l’ait vu repeinte de sang, après moult hommes tués. La petite finira par demander si Atsu sera toujours l’onryō, ce qu’elle ignore.

Rejoindre Jubei et Oyuki

Ce petit interlude terminé, retournez auprès de Jubei et Oyuki. Vous aurez simplement à traverser deux arbres couchés devant une cascade et à réaliser un petit saut pour retrouver vos alliés. Terminez la journée en vous rendant au temple.

Sur le chemin, tout le monde se réjouit de cette escapade, mais Atsu pense encore aux Frères Saito. Oyuki tente de la rassurer sur la fiabilité du plan.

Vous arrivez au temple et êtes accueilli par un moine qui vous indique qu’un camp a été établi pour vous. Dirigez-vous sur la droite et Atsu se propose pour cuisiner.

Faites un feu avec le pavé tactile et cuisez les champignons. Alors que le groupe déguste le repas, Kiku confie avec diplomatie que c’était pas vraiment dingue.

Jubei suggère ensuite qu’Atsu joue un petit air de shamisen, une idée qui enchante Kiku. Vous devez désormais composer une chanson, de la même manière que dans « Le conte du Kitsune ».

Autrement dit, et à trois reprises, vous aurez le choix entre trois idées, selon ce que vous observez, et qui influenceront les paroles du morceau. Choisissez ce qui vous parle le mieux, et savourez.

Alors que tout le monde profite de l’instant, Atsu regrette qu’il n’y ait pas de saké. Heureusement, Jubei avait tout prévu et il offre même une gorgée à sa fille.

Celle-ci se trahit en laissant échapper qu’elle a déjà goûté du saké en douce, ce qui amuse la galerie. Atsu aperçoit ensuite la louve, comme pour lui rappeler le reste de sa quête, qui lui occupera de nouveau l’esprit dès cet instant de paix évaporé.

Le lendemain matin, Atsu informe les autres qu’elle se rendra au château Matsumae lorsqu’elle sera prête, et Jubei caresse l’espoir que le plan marche. Rendez-vous dans la quête suivante, « L’heure du jugement ».

