Rentrer chez vous dans les prairies de Yōtei

Si vous pouvez suivre cette quête, c’est que vous n’avez pas chômé, entre « Le conte de l’Oni », « Le destin du Kitsune », « La voie de l’ōdachi » et « Shogun du nord ». Pour enclencher la suite de l’histoire, rendez-vous à la Maison d’enfance d’Atsu, dans les Prairies de Yōtei.

En entrant dans la cour, Atsu rejoint Jubei. Devant la tombe de leurs parents, ils se rappellent cette fameuse nuit où Atsu a toujours cru que Jubei n’avait pas survécu. Se lance alors un flashback au cours duquel on assiste à cette « presque mort » provoquée par les Frères Saito.

Atsu raconte la fin de ce qu’il s’est passé, et notamment le fait que les Six de Yōtei l’aient laissé pour morte. Jubei ajoute qu’il faudrait sans doute parler davantage de cette nuit, et demande à sa sœur de le suivre.

Suivre Jubei

Allez du côté de la forge de Kengo pour commencer à retracer les événements de la nuit sanglante, puis allez examiner le ginkgo, le temps qu’Atsu mentionne la cruelle pendaison de Yone.

Rendez-vous ensuite au bord de la falaise puis entrez dans la maison et examinez la table à laquelle se penche Jubei pour jouer une partie de zeni hajiki.

Jouer comme vous savez le faire en choisissant judicieusement la première pièce en fonction de la configuration de la table, ce qui reste sans doute le mouvement le plus déterminant de la partie.

Quelle que soit l’issue de la partie, Jubei demandera à sa sœur si elle souhaite fonder une famille. Et avant d’aborder plus en profondeur le sujet, Oyuki vous rejoint.

Évidemment, Jubei ne reconnait pas tout de suite qui est Oyuki. Celle-ci n’y va pas par quatre chemins et dit la vérité à son sujet. Atsu tente donc de ménager le plus possible son frère face à cette révélation, mais c’est en toute logique que la pilule a du mal à passer.

Il saisit même son arme mais est stoppé par Atsu. Pour plaider sa cause, Oyuki fournit des informations sur Saito et ses fils. Ils se dirigent vers la Côte d’Oshima. Jubei comprend que le château Matsumae, où se trouve sa maison, est menacé.

Jubei part énervé et amer vis-à-vis d’Atsu et Oyuki. Elle demande à notre héroïne de laisser du temps à son frère, mais le temps, il n’y en a que trop peu puisqu’elle compte partir au plus tôt pour la Côte d’Oshima. La quête se termine, le Chapitre I se clôt et s’ouvre sur le suivant et sa toute première quête « Quand l’orage gronde ».

Retrouvez d’autres parties du contenu de Ghost of Yōtei, comme les quêtes principales et récits, les primes ou encore les différents collectibles en vous rendant sur la page de notre guide complet.