La PlayStation 5 frôle les 94 millions d’exemplaires vendus

L’heure du conseil de classe

Sony, ce n’est évidemment pas que du jeu vidéo, le groupe produit aussi énormément de musique, de films et même d’autres appareils de technologie. Mais nous nous attarderons sur les résultats de sa branche jeux vidéo et services en ligne (liée à Sony Interactive Entertainment et a fortiori PlayStation). Dans son dernier rapport financier, Sony annonce donc que la PlayStation 5 s’est vendue à 93,7 millions d’exemplaires depuis le début de sa commercialisation, soit 1,5 million de plus « seulement » qu’au dernier bilan intermédiaire, qui mentionnait déjà 92,2 millions d’exemplaires. Une performance comparable à celle de la PlayStation 4 en son temps. On peut imaginer que la console dépassera allègrement les 100 millions d’exemplaires cette année, surtout si GTA VI n’est pas reporté.

À titre de comparaison, l’an dernier dans le même trimestre fiscal, la console s’était vendue à 2,8 millions d’exemplaires. Une baisse somme toute relative, liée à l’après-fêtes de fin d’année, mais on remarque tout de même une baisse de la dynamique côté hardware, qui enregistrait déjà une forte baisse au dernier trimestre fiscal (7,9 contre 9,5 millions d’unités). Au total sur cette année fiscale 2025, la console PlayStation 5 s’est écoulée à 16 millions d’exemplaires, contre 18,5 millions pour l’année fiscale 2024. Une baisse là aussi sensible, qui montre bien un début de déclin pour le hardware de PlayStation, en vue de la préparation de la nouvelle console, évoquée dans la part des investissements faits sur cette nouvelle année fiscale qui s’est ouverte le 1ᵉʳ avril dernier.

La quantité de jeux vendus est elle aussi passée à la loupe pendant ces bilans financiers et on remarque également plusieurs paramètres : la vente d’unités (jeux PS4, PS5 et jeux éditeurs tiers) est en augmentation d’une année sur l’autre, passant d’un total de 303,3 millions de jeux vendus à 319,9 millions pour cette nouvelle année fiscale. Sur le dernier trimestre, 74,6 millions de jeux ont été vendus (contre 76,1 millions pour le dernier trimestre de l’année fiscale 2024), dont 5,8 millions pour les jeux First-Party, avec une légère baisse de 100 000 exemplaires en comparaison trimestrielle sur un an. Au total, 78% des jeux vendus cette année se sont faits au profit du dématérialisé, contre 76% l’an passé, une suprématie qui n’est même plus à nuancer.

Au niveau des services en ligne, Sony annonce une relative hausse du nombre d’utilisateurs actifs, passant de 124 millions au Q4 2024 à 125 millions en ce Q4 2025, même si une baisse est à noter entre le trimestre dernier et celui-ci (133 millions d’utilisateurs actifs au troisième trimestre de l’année fiscale 2025). Précisons d’ailleurs qu’aucun jeu First Party ne semble avoir davantage performé ce trimestre, comme par exemple, Ghost of Yotai qui reste à 3,3 millions de ventes, ou encore Astro Bot à 1,5 million de ventes. Aucun chiffre pour Saros bien évidemment, sorti lors du nouvel exercice fiscal.