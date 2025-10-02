À quoi servent les mélodies de shamisen ?

Atsu garde toujours avec elle son shamisen. Soit pour vivre des moments reposants comme lors des sessions de feu de camp, soit dans le cadre de quelques quêtes de Ghost of Yōtei. Aussi, le shamisen, par ses différentes mélodies, offre des pouvoirs à Atsu.

Appeler la louve, orienter le vent vers une catégorie de collectibles ou de points d’intérêt précise, apprendre des mélodies est essentiel pour compléter ce qu’il vous manque. Voici où trouver les mélodies.

Emplacement des mélodies de shamisen

Il existe sept mélodies de shamisen à retrouver aux quatre coins d’Ezo.

Mélodie de l’esprit

Région : Prairies de Yōtei

: Prairies de Yōtei Emplacement : Jardin de Maître Heijiro

: Jardin de Maître Heijiro Effet : Oriente vers les bambous d’entraînement les plus proches

Vers le nord-ouest des Prairies de Yōtei se trouve le Jardin de Maître Hejiro. Il fait partie aussi des Lieux familiers, qui permettent à Atsu de replonger en enfance.

C’est justement en revivant ses souvenirs que vous allez pouvoir débloquer cette mélodie. Il s’agit de l’objet de la quête annexe Maître du shamisen. La mélodie vous emmènera auprès de tous les bambous d’entraînement non découverts.

Mélodie de la louve

Région : N’importe quelle région

: N’importe quelle région Emplacement : Tanières de loups

: Tanières de loups Effet : Oriente vers les tanières de loups les plus proches

Pour cette mélodie de shamisen, il n’existe pas de localisation à proprement parler. Pour débloquer la Mélodie de la louve, il faut avoir complété quatre sauvetages de loups depuis les différentes tanières de loups d’Ezo.

À la fin du quatrième sauvetage, Atsu ira en effet s’installer devant la louve pour composer une mélodie. La mélodie vous orientera vers des tanières de loups non découverts et fera apparaître plus ou moins facilement la louve à vos côtés, selon la force de votre lien avec.

Mélodie de la vengeance

Région : Monts Tokachi

: Monts Tokachi Emplacement : Camp du musicien

: Camp du musicien Effet : Oriente vers les camps des Six de Yōtei les plus proches

Rendez-vous dans les Monts Tokachi, légèrement vers le sud de la région, et au nord des Bois de Shizunai. Vous découvrirez alors le Camp du musicien, où un joueur de shamisen compose au bord de l’eau.

Approchez et le joueur vous demandera de faire un don de 10 pièces. Acceptez et il vous remerciera. Il aimerait également vous entendre jouer du shamisen. Sortez-le donc et jouez la mélodie que vous souhaitez.

Le joueur sollicitera ensuite votre aide. Suivez-le et allumez un feu. Il vous racontera alors sa triste histoire liée à un ami perdu. Atsu va alors avoir de l’inspiration et composer une musique. Il s’agit de la Mélodie de vengeance. La jouer vous mènera au camp des Six de Yōtei non découvert le plus proche.

Mélodie du bien-être

Région : Plaines d’Ishikari

: Plaines d’Ishikari Emplacement : Au nord du Littoral de la mâchoire de pierre

: Au nord du Littoral de la mâchoire de pierre Effet : Oriente vers les sources chaudes les plus proches

Cette mélodie s’apprend auprès d’un emplacement Entraînement au shamisen. Celui-ci se trouve au nord-ouest des Plaines d’Ishikari, au nord de la zone Littoral de la mâchoire de pierre. Le tapis prévu pour composer la mélodie se trouve presque au bord de la falaise. La Mélodie du bien-être vous dirigera vers les sources chaudes non découvertes les plus proches.

Mélodie des aïnous

Région : Monts Tokachi puis Terres sauvages de Nayoro

: Monts Tokachi puis Terres sauvages de Nayoro Emplacement : Camp du musicien aïnou puis Campement des Collines de Cukpet

: Camp du musicien aïnou puis Campement des Collines de Cukpet Effet : Oriente vers les artefacts aïnous les plus proches

Pour obtenir cette mélodie, il va falloir suivre une double quête annexe. Rendez-vous d’abord au Camp du musicien aïnou, situé au nord-ouest des Monts Tokachi, au Lac Yubari. Vous y lancerez le récit « L’âme d’un instrument ».

Après quelques péripéties que nous vous détaillerons dans l’article dédié à ce récit, un ninkari sera donné en récompense de fin de quête par le musicien, et celui-ci vous donne rendez-vous aux Terres sauvages de Nayoro, une région à laquelle vous accédez par le Bac Nord des Monts Tokachi. Cette future rencontre est l’objet du récit « Une mélodie de pensées ».

Une fois rendu aux Terres sauvages de Nayoro, allez au sud-est des Collines de Cukpet et grimpez ces collines pour atteindre le Campement des Collines de Cukpet.

Parlez au musicien, et Atsu finira par lui proposer de jouer ensemble. C’est ainsi que vous apprendrez la Mélodie des aïnous, qui vous permettra de vous orienter vers les artefacts aïnous manquants.

Mélodie de vanité

Région : Crête de Teshio

: Crête de Teshio Emplacement : À l’ouest de l’Auberge de la Grue rouge

: À l’ouest de l’Auberge de la Grue rouge Effet : Oriente vers les éléments cosmétiques les plus proches

Depuis l’Auberge de la Grue rouge de la région Crête de Teshio, partez plein ouest et vous apercevrez rapidement le cerf-volant symbolisant l’emplacement d’un Entraînement au shamisen, en haut d’une colline.

Vous apprendrez la Mélodie de vanité qui vous dirigera vers des éléments cosmétiques non découverts. Cela comprend les piliers des défunts mais aussi les chapeaux, casque et autres éléments cachés dans le monde ouvert.

Mélodie des sanctuaires

Région : N’importe quelle région

: N’importe quelle région Emplacement : Camp d’Atsu

: Camp d’Atsu Effet : Oriente vers les sanctuaires les plus proches

Cette mélodie s’obtient d’une manière particulière et il s’agira très probablement de la dernière qui vous manque si vous n’avez pas trop utilisé le système de camp. En effet, pour apprendre cette mélodie, il faut dresser un camp avec Atsu, peu importe la région, et déclencher une rencontre avec un habitant.

Cet habitant viendra vous parler de musique, et c’est ainsi qu’Atsu aura l’inspiration d’apprendre la Mélodie des sanctuaires. Comme son nom l’indique, jouer cette mélodie vous amènera au sanctuaire non découvert le plus proche.

Étant donné que cette rencontre est aléatoire, nous vous encourageons vivement à régulièrement établir un camp tout au long de l’aventure afin de réussir à faire apparaître l’habitant. Si vous êtes en fin de jeu et qu’il ne vous reste plus que ça, faites un camp, dormez, puis revenez au camp. Si rien ne se passe, refaites la même opération ailleurs.

Et si vous déclenchez une rencontre qui amène une autre personne que l’habitant, allez vous balader, faites quelques combats ou une ou deux parties de zeni hajiki, puis retenter l’opération.

Si vous avez besoin d’autres informations ou bien que vous êtes en quête de guides sur les collectibles et autres points d’intérêt de Ghost of Yōtei, nous vous invitons à consulter notre guide complet du jeu.