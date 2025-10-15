Informations du récit de sensei

: Aucun Récompense : Kunai (arme d’action rapide), Charme de lames cachées, Charme de lames ardentes, Trophée 🏆 La gardienne aux kunaï

Libérer les fermes d’Hana

Pour commencer ce récit, il suffit de vous rendre à une Ferme d’Hana, parmi les cinq présentes dans la région. Peu importe la localisation de la première ferme que vous explorez, vous ferez la connaissance d’Hana, une femme qui lutte contre les Neuf-Queues qui s’en prennent à ses fermes.

L’objectif de ce récit n’est ni plus ni moins que de libérer l’intégralité de ces fermes. Retrouvez ci-dessous l’emplacement de chaque ferme. Notez bien que la configuration et la disposition des ennemis diffèrent selon l’ordre dans lequel vous libérez les fermes.

Ferme d’Hana #1

Emplacement : Au sud-ouest du bois de Sakuru

À l’entrée de la Crête de Teshio, au sud, se trouve une première ferme. Examiner le corps du Neuf-Queues devant la maison. Soudain, d’autres forces du Kitsune débarquent et prennent Atsu pour Hana.

Une Confrontation se lance ensuite, enfin presque puisque la vraie Hana débarque et tue tout le monde d’un jet de kunaï. Une nouvelle vague d’ennemis déboule et vous serez donc deux pour lutter contre eux.

Une fois le danger écarté, Atsu s’intéresse au maniement des kunaï par Hana. Celle-ci accepte de lui enseigner en échange d’une aide contre les Neuf-Queues.

En position pour vous entraîner, maintenez la touche d’arme à action rapide, et viser avec le joystick gauche pour mettre en surbrillance la courge que vous voulez exploser.

Maintenant que vous vous en sortez sur les cibles immobiles, Hana va vous lancer des courges à détruire en plein vol. Faites-le cinq fois pour réussir cette étape de l’entraînement. Enfin, Hana finira par faire valser deux courges à la fois, que vous devez donc rapidement toucher avec vos kunaï.

Au bout de six séries de coups réussies, l’entraînement touche à sa fin et Hana prépare à manger. C’est là qu’elle explique que d’autres fermes sont à libérer. En échange, elle s’engage à améliorer vos kunaï et à en vendre.

Ferme d’Hana #2

Emplacement : Rivière Teshio

Au niveau de l’inscription « Rivière Teshio » sur votre map, vous trouverez une autre Ferme d’Hana. Approchez de la maison et des pots pour voir des Neuf-Queues en surgir.

Tuez-les et faites le tour de la maison pour apercevoir d’autres pots, dans lesquels se cachent d’autres adversaires, dont des archers et une brute.

Lorsque tout le monde sera mort, Hana viendra à votre rencontre pour vous parler de la famille à qui appartient cette maison.

Ferme d’Hana #3

Emplacement : Au sud-ouest de la Forêt Sentinelle

À quelques pas au nord de la Maison de saké de Bifuka, elle-même au sud-ouest de la Forêt Sentinelle, une Ferme d’Hana est contrôlée par les Neuf-Queues. Approchez des pots dans le potager pour faire apparaître des Neuf-Queues. Tuez-les.

Ensuite, allez libérer l’habitante aux mains attachées et Hana va venir vous rejoindre. Elle sait que d’autres ennemis sont dans les parages. Elle vous laisse donc jeter un œil.

En effet, derrière la maison, tuez les Neuf-Queues supplémentaires. Vous reviendrez finalement auprès d’Hana. Satisfaite de l’avancée de votre quête mutuelle, elle vous offre le Charme de lames cachées.

Ferme d’Hana #4

Emplacement : Au nord-ouest des Montagnes d’Hakodake

Pour cette Ferme d’Hana, rendez-vous au nord-ouest des Montagnes d’Hakodake. Dirigez-vous vers l’entrée de la maison, et vous y verrez Hana en train de libérer une famille. Couvrez-la tandis que des Neuf-Queues foncent vers vous.

Une première vague débarquera depuis la droite, et une deuxième surgira ensuite depuis la gauche. Enfin, une troisième équipe viendra depuis l’arrière de la maison.

Au terme de votre combat, retournez voir Hana et, après un brin de discussion, elle vous rappelle qu’une ultime famille vous attend.

Ferme d’Hana #5

Emplacement : Haut-fond de l’épave

Au nord-est de la région, au niveau de la zone Haut-fond de l’épave, une Ferme d’Hana vous attend. Faites attention, un archer est perché en hauteur. Éliminez-le en priorité tant qu’il ne vous a pas vu.

Avec de la vigilance et de la discrétion, il est même possible d’éliminer les autres ennemis sur place de manière furtive, mais préparez-vous à sortir vos armes si vous vous faites repérer.

Dès que le dernier ennemi est tué, et s’il s’agit bien de votre cinquième ferme libérée, Hana viendra vous rejoindre et vous remercier pour tous vos efforts. Une ellipse intervient ensuite et vous voici en train de partager un repas avec Hana et les familles sauvées.

Après un dernier remerciement, la quête se termine et vous obtenez le Charme de lames ardentes ainsi que le trophée 🏆 La gardienne aux kunaï.

Si vous avez besoin d’autres informations sur les récits de sensei ou bien si vous êtes en quête de guides sur les collectibles et autres points d’intérêt de Ghost of Yōtei, nous vous invitons à consulter notre guide complet du jeu.