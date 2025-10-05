Informations de la quête de sensei

Région : Plaines d’Ishikari

: Plaines d’Ishikari Emplacement : Île de Modaiwa

: Île de Modaiwa Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : Arme secondaire Yari (lance)

Trouver le maître de la yari

Votre destination se situe au cœur de l’Île de Modaiwa. Vous avez déjà pu l’apercevoir à la longue-vue, dès votre arrivée dans les Plaines d’Ishikari. Elle se trouve en face de la Crique hurlante, au sud-ouest de la région.

Arrivé au niveau des filets de pêche, suivez le chemin qui monte pour arriver jusqu’à un grand terrain dégagé au milieu duquel est planté une yari. Examinez-le pour déclencher l’arrivée du maître de la yari. Sans même savoir qui vous êtes, il vous prend en duel.

Ce dernier utilise donc évidemment la lance et c’est donc avec vos doubles katanas que vous ferez un maximum de dégâts. L’ermite utilise pas mal d’attaques bleues, mais au rythme assez tranquille pour les dévier avec vos parades.

Vers la moitié de sa vie, le combat s’arrête. L’ermite se rend compte que vous avez l’Oni comme ennemi commun, et Atsu demande donc un entraînement à la lance. Il accepte à condition que ce soit au service de la population. L’entraînement commencera à l’aube.

S’entraîner à maîtriser la yari

Au petit matin, saisissez-vous de la yari. Le sensei vous emmène ensuite pêcher. Il va falloir donner un coup de lance tandis qu’un poisson est en plein saut.

Ne vous inquiétez pas si vous n’y arrivez pas, c’est scripté. Essayez quand même jusqu’à finalement réussir à en avoir un. Le sensei va ensuite stopper l’entraînement. S’ensuit un petit-déjeuner au cours duquel seul votre maître mangera, faute de poissons.

Après une petite leçon donnée, vous vous retrouvez face à la mer, avec comme entraînement de peindre un sumi-e. Faites comme pour les autres sumi-e pour dessiner le paysage devant vous. Ce moment de méditation terminé, repartez piquer des poissons.

Cette fois, le jeu vous laissera attraper les poissons plus facilement. Une fois trois poissons pêchés, le déjeuner peut se lancer, en même temps qu’une petite discussion.

Désormais, place aux choses sérieuses en utilisant la yari au combat. Vous allez découvrir le coup de pied typhon en maintenant chargée puis en relâchant la touche d’attaque lourde. Refaites le mouvement jusqu’à envoyer valser le sensei.

Atsu poursuit son entraînement jusqu’à la tombée du soir et le moment du dîner. Suivez le sensei jusqu’à sa maison avant que, surprise, celui-ci ne remarque la présence de pillards. Tout en étant caché, équipez la bonne arme devant le sensei lorsqu’il vous le demandera. Le katana face au katana, et la yari face aux faucilles et au kusarigama. Avancez ensuite à la rencontre des pillards.

Profitez de ce combat pour appliquer votre enseignement en choisissant la bonne arme suivant l’ennemi. Une deuxième vague finira par arriver, et continuez de vous battre à la lance lorsque cela est préférable.

Une fois la menace écartée, parlez au sensei pour qu’il vous remette la yari d’un de ses anciens meilleurs élèves, symbolisant la fin de votre initiation. Il finit ensuite par se présenter et vous informe de son projet : reconstruire son dojo, au Bois du cerf blanc.

Il a besoin de votre aide pour libérer ses disciples, lesquels pourront l’aider dans son objectif. Une mission faisant l’objet de « Le chemin de la yari », la suite de cet arc de sensei.

