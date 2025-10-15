Informations du récit de sensei

Région : Crête de Teshio

: Crête de Teshio Emplacement : Maison de saké de Nakajima

: Maison de saké de Nakajima Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : Charme de brume venimeuse

Suivre l’étranger aveugle

Dans le nord-ouest de la Crête de Teshio, au milieu du Lar Sarobetsu, vous trouverez la Maison de saké de Nakajima. Entrez et vous assisterez à une scène où un ronin s’enfuit, les yeux brûlants.

Approchez ensuite de l’autre ronin resté assis à table et adressez-lui la parole. Il vous parlera alors de son metsubushi, une poudre aveuglante qu’il a modifiée pour améliorer ses effets. Si vous l’aidez, il vous partagera son secret.

Acceptez et écoutez le but de votre mission. Étant donné qu’il est aveugle, le fait qu’il ait renvoyé dans les roses l’homme qui le dérangeait un peu plus tôt l’amène à craindre de mettre le nez dehors. Il vous demande donc de l’escorter jusqu’à chez lui.

Dehors, suivez l’étranger aveugle au son des cloches que son épouse a disposées. Soudain, un cerf bouleverse les repères de notre homme. Sortez donc votre longue-vue et examinez le gros rocher devant vous.

Remettez-vous en marche, le temps que l’aveugle parle de sa femme souffrante. Arrivé au rocher, celui-ci retrouve son chemin. Après quelques pas, vous avez malheureusement la mauvaise surprise d’être aveuglée par le metsubushi avant qu’une deuxième personne ne vous rejoigne.

Depuis le départ, vous vous êtes fait avoir. L’étranger s’écarte en espérant sauver sa femme avec l’argent qu’Atsu devrait rapporter. Mais, évidemment, vous n’allez pas vous laisser faire. Un combat se lance.

Battre le complice de l’étranger

Votre adversaire se bat au départ avec son katana. Il utilisera régulièrement des attaques bleues, donc soyez prêt à souvent parer et/ou dévier sa lame.

Au fil du combat, ou si vous le désarmez, le complice sortira son kusarigama, ce à quoi vous pouvez riposter avec votre lance. Il lui arrivera aussi de vous aveugler avec son metsubushi.

Une fois le dernier tiers de sa vie entamé, le combat s’arrêtera. L’étranger intervient et précise que votre adversaire n’était nulle autre que le frère de son épouse. Il vous promet de vous donner le secret de la poudre aveuglante améliorée qu’il a concoctée si vous l’épargnez.

Vous pouvez ensuite leur suggérer de changer ou de déguerpir, ce qui n’a pas d’incidence particulière. Les deux hommes s’enfuient et vous gagnez le Charme de brume venimeuse, ce qui clôt ce récit.

Tous les autres récits de sensei de Ghost of Yōtei, l’emplacement des collectibles ou des points d’intérêt, ou encore la soluce des quêtes du jeu sont à retrouver sur notre guide complet.