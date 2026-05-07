Hell is Us annonce une version Switch 2 qui arrivera cet automne

L’enfer, c’est les autres

Pour rappel, l’histoire suit Rémi, un ancien soldat de maintien de la paix qui retourne dans son pays natal afin de retrouver ses parents disparus. Sur place, il découvre une région dévastée où apparaissent des créatures mystérieuses liées à des boucles temporelles et à la violence du conflit.

Côté gameplay, le jeu mise sur un mélange d’exploration, d’énigmes et de combats au corps-à-corps inspirés des Souls-like. Il est possible de manier différentes armes blanches ainsi qu’un drone capable de distraire les ennemis ou de nous assister pendant les affrontements. L’une des particularités de Hell is Us réside dans son refus des aides classiques. Ici, pas de mini-carte, pas de marqueurs d’objectif ni de boussole. Les développeurs ont voulu encourager une exploration plus organique, basée sur l’observation et les indices disséminés dans l’environnement et les dialogues.

Si vous voulez en savoir plus, nous vous recommandons notre test qui passe en revue toutes ses qualités et ses défauts. Concernant la version Nintendo Switch 2, il n’est pas clair si les extraits montrés durant le Nacon Connect sont tirés d’une build tournant sur la machine. On attendra donc davantage d’images avant de se prononcer sur la qualité du portage.

Bien que des éditeurs comme Capcom et Square Enix aient prouvé que la console hybride pouvait faire des miracles, il reste à voir si Rogue Factor parviendra à offrir un rendu suffisamment solide, en particulier pour un jeu exploitant des environnements ouverts sous Unreal Engine 5.

Hell is Us sortira sur Switch 2 le 24 septembre prochain. Le titre est toujours disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.