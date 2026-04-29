NTE: Neverness to Everness | Guide Complet

Guide Neverness to Everness

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Neverness to Everness. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ Neverness to Everness

Pour tout savoir sur le jeu, voici les questions régulièrement posées sur Neverness to Everness. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation NTE

NTE: Neverness to Everness se présente un RPG urbain surnaturel en monde ouvert et emprunte le même modèle que le précédent jeu du studio (Tower of Fantasy), c’est-à-dire, un gacha. Le jeu se déroule à Hethereau, une grande ville où le joueur incarne un chasseur d’Anomalies non licencié et rejoint l’équipe de la boutique d’antiquités Eibon.

Quand et où sort Neverness to Everness

Le jeu est maintenant disponible depuis le 29 avril 2026 sur PC, PS5, iOS et Android. Il est également optimisé PS5 Pro.

NTE est-il jouable sur Steam ?

A son lancement, seul le launcher officiel est proposé pour télécharger et jouer à Neverness to Everness. Il faut donc passer par le site officiel du jeu pour l’avoir. Notez que pour l’instant, rien n’est prévu pour une sortie sur Steam.

NTE: Neverness to Everness est-il gratuit ?

Oui. Le jeu est présenté comme free-to-play sur PlayStation, avec des achats intégrés optionnels. La majorité du monde peut être parcouru et découvert sans payer, mais il est nécessaire de mettre la main au porte-monnaie pour avoir des personnages supplémentaires ou davantage de monnaies.

C’est donc un gacha ?

Oui, sans grande surprise, le jeu est free-to-play avec des achats intégrés incluant des éléments aléatoires.

Est-ce qu’il s’agit d’un open world ?

Absolument, NTE est un monde ouvert qui se déroule dans un cadre urbain et surnaturel. Le jeu se déroule dans la ville de Hethereau, une métropole où humains et phénomènes surnaturels coexistent. On y découvre des anomalies, des quartiers urbains, des personnages liés à différentes factions et des histoires secondaires.

Est-ce qu’il s’agit d’un GTA-like ?

Avec son contexte urbain et ses véhicules, il est vrai que NTE a souvent été présenté comme un « GTA gacha-like », et c’est un peu vrai au premier coup d’oeil. Mais on reste assez loin avec plutôt des mécaniques de gacha et de RPG plus traditionnels, bien que l’on puisse effectivement conduire des véhicules, personnaliser son bolide, faire peur aux foules, et qu’il y a un système de police à certains endroits.

C’est un jeu solo ou multijoueur ?

NTE est un jeu principalement solo, avec une histoire qui peut se faire entièrement seule. Cependant, une composante coopérative est présente pour jouer jusqu’à 4 personnes en ligne.

La connexion internet est-elle obligatoire pour jouer ?

Oui, il est nécessaire d’être continuellement connecté à internet pour jouer à NTE.

Est-il cross-save ou cross-play ?

Oui, il est possible de partager sa progression entre le PC, la PS5 et le mobile. Il faut cependant se connecter à son compte (et évidemment rester sur les mêmes serveurs). La sauvegarde est donc elle aussi partagée.

NTE est-il prévu sur Switch 2, Xbox ou PS4 ?

A ce jour, aucune information concrète n’a été annoncée à ce sujet. Pour l’instant, peu d’indices laissent présager de tels portages à l’avenir. Tower of Fantasy par exemple, n’est jamais sorti sur d’autres plateformes que celles de son lancement. La PS4 est à exclure définitivement, là où il peut y avoir un petit espoir sur Xbox, comme d’autres gacha l’ont déjà fait. Quant à la Switch 2, les limitations techniques pourraient l’empêcher.

NTE: Neverness to Everness est-il en français ?

Oui, le jeu est bien traduit en français.

A partir de quel âge peut-on jouer à Neverness to Everness

Le jeu est PEGI 12 avec de la légère violence graphique. Attention cependant, le titre possède des achats en jeu avec un système de loterie. Il n’est donc pas conseillé pour un public non averti ou qui n’est pas à l’aise avec ce genre de mécaniques.

En bref