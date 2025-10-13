Informations du récit

Région : Côte d’Oshima

: Côte d’Oshima Emplacement : Collines de Tokuyama

: Collines de Tokuyama Pré-requis : Possiblement disponible uniquement après la quête principale « L’heure du jugement »

: Possiblement disponible uniquement après la quête principale « L’heure du jugement » Récompense : 750 pièces

Parler à Taro

Vous trouverez Taro au nord de la Côte d’Oshima, au niveau des Collines de Tokuyama, quelques mètres à l’est du Village de Miyama. Taro parlera à une femme, et vous déclencherez le récit en vous approchant.

Voyant qu’Atsu s’inquiète, Taro lui explique la situation. Des gens ont été chassés de chez eux par Saito et ses hommes, et Taro souhaite les emmener en sécurité au Port de Benten. Atsu n’a donc pas le choix devant un tel plan, elle se propose pour mener à bien cette mission.

Acceptez de démarrer la quête quand c’est bon pour vous, puis suivez Taro en compagnie du groupe de réfugiés. Sur le trajet, vous aurez une discussion avec Taro avant d’entendre retentir un coup de feu.

Battre les soldats du Dragon

Les forces du Dragon vont venir vous cueillir tandis que Taro met à l’abri les civils. Au moins trois tireurs seront de la partie, donc priorisez-les s’ils arrivent à vous mettre en joue.

Dès que la menace est écartée, retournez voir Taro. Vous vous remettez en route et poursuivez votre conversation avec Taro. Rapidement, Atsu repère d’autres hommes de Saito. Taro fonce alors vers eux pendant qu’Atsu met à l’abri les réfugiés.

Courez ensuite pour rejoindre Taro, lequel tente de négocier avec les hors-la-loi. Évidemment, ça ne marche pas et vous voilà embarqué dans un nouveau combat. Parmi ces nouveaux ennemis, notamment deux tireurs, une brute, et un porteur d’éventail. Tuez d’abord ce dernier et terminez l’affrontement plus sereinement.

Une fois les forces de Saito éradiquées, parlez à Taro et vous verrez que le groupe de réfugiés salue son courage. Terminez enfin l’escorte du groupe jusqu’à ce qu’il soit mis en lieu sûr par des Matsumae.

L’un d’entre eux sera réticent à cause des actions de Taro, mais les réfugiés iront plaider sa cause. Taro et Atsu se quittent après que l’enfant lui a donné la récompense de 750 pièces.

Retrouvez d’autres parties du contenu de Ghost of Yōtei, comme les quêtes principales et récits secondaires, les primes ou encore les différents collectibles en vous rendant sur la page de notre guide complet.