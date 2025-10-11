Informations du récit

Région : Monts Tokachi

Emplacement : Bosquet de fleurs enfumé

Pré-requis : Aucun

Récompense : Kit de sabre Ailes de dévotion

Visiter le bosquet de fleurs enfumé

Rendez-vous au nord des Monts Tokachi, quelques mètres au sud du Bac central, pour atteindre le Bosquet de fleurs enfumé.

Sur place, et sur un arbre mort couché, un bouquet de fleurs entouré de bougies pousse à l’intérieur. Examinez-le et un ronin va surgir. Il va confondre Atsu avec quelqu’un d’autre et, en voulant faire un effet avec sa bombe fumigène, il se plante et celle-ci explose trop tôt.

Le ronin reste dans un quiproquo impliquant une rivalité pour réclamer la main d’une certaine Kaori. Et tout en continuant à s’enfoncer, Atsu finit par lui dire qu’il est seul prétendant.

Cette déclaration suffit à ce qu’elle se retrouve débarrassé de ce drôle de personnage qui, quand même, lui offre le Kit de sabre Ailes de dévotion avant de s’éclipser.

