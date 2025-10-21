Retrouver le soldat des Matsumae à la porte de Benten

Fraîchement débarquée sur la côte d’Oshima, Atsu doit se rendre à la porte de Benten, la ville bordant le château Matsumae, pour y trouver un soldat des Matsumae.

Parlez-lui et il vous escortera jusqu’à Jubei. Suivez-le au petit trot jusqu’à la porte menant aux résidences des Matsumae. Profitez des superbes cerisiers avant de mettre le pied à terre. Jubei vous attend.

Parler à Jubei

Entrez par la première porte sur votre gauche et dirigez-vous vers Jubei et Kiku. Et tandis qu’ils préparent un joli bouquet, Kiku avoue qu’elle préférerait apprendre à combattre. Jubei doit rejoindre le commandant Wada et laisse sa fille continuer le bouquet. Celle-ci demande qu’Atsu lui file un coup de main.

Jubei assure à Atsu qu’ils parleront plus en détail de tout ça plus tard. Kiku vous emmène ensuite voir les fleurs. Vous avez devant vous des fleurs violettes ou blanches, et vous devrez choisir entre les deux, selon la signification donnée par Kiku ou Atsu. Désignez celle qui vous plait.

De l’autre côté du jardin, Kiku vous amène à un autre parterre avec cette fois des fleurs orange et bleues. Là aussi, écoutez leur signification puis choisissez.

Placez les fleurs dans le vase pour terminer cette petite activité. Kiku a cependant autre chose à vous montrer, alors vous voilà reparti. Suivez Kiku tout en discutant avec elle. Vous pénétrez rapidement dans le château pour voir que le climat de guerre est pesant.

Kiku vous conduit jusqu’à un cheval. Interagissez avec puis reprenez votre route jusqu’à vous arrêter devant des civils en colère. Les Matsumae refusent de soigner et gardent les médicaments dans l’armurerie.

Se faufiler dans l’armurerie

Cela révolte Kiku, qui envisage de s’y infiltrer et de récupérer de quoi soigner les blessés. D’abord réticente, Atsu cède devant la motivation de Kiku, déjà partie devant. Suivez-la en commençant par monter à une échelle

Continuez de grimper et d’escalader l’échafaudage. Passez par une fenêtre. Vous arrivez dans une zone avec des Matsumae. Cachée derrière des planches, Atsu conseille à Kiku d’observer les lieux. Jetez un œil vers le haut, à gauche, pour apercevoir l’armurerie.

Regardez à présent les Matsumae devant vous. Pour préparer une diversion, tournez la tête vers la droite pour examiner le brasier suspendu. Tandis qu’Atsu explique le plan à Kiku, celle-ci perd patience et organise une diversion à sa sauce.

La démarche est un succès, les Matsumae quittent les lieux. Allez ensuite à gauche de la zone pour tenter d’ouvrir la porte. Hélas, elle est fermée. Dirigez-vous donc au centre de la zone et montez sur la charrette pour atteindre une corde grâce à votre grappin.

Suivez le petit parcours et rejoignez une deuxième corde pour rejoindre, en face, le rebord qui vous permettra de hisser Kiku.

Avancez quelques mètres pour vous retrouver au pied d’un autre rebord. Faites la courte échelle à Kiku pour la propulser au niveau supérieur. Quant à vous, trouvez un autre chemin. Sur la gauche, passez à travers une ouverture.

De l’autre côté, sautez grâce à votre grappin afin d’atterrir en face. Bondissez ensuite sur un fagot de bambous qui dépasse puis sautez vers le rebord auquel vous pouvez accrocher votre grappin.

Arrivé au niveau d’une fenêtre, parlez à Kiku, qui a réussi à entrer. Sautez vers la fenêtre à côté et reparlez à Kiku. Au bout du rempart, descendez la paroi rocheuse et longez le château en faisant de l’escalade.

Hissez-vous et parlez à Kiku à travers une nouvelle fenêtre pour qu’elle vous ouvre. À l’intérieur de l’armurerie, fouillez les lieux pour récupérer des ressources et cherchez l’échelle menant à l’étage. Les remèdes se trouvent sur une table, sous la fenêtre.

Les remèdes en poche, ressortez. Hélas, les Matsumae vous prennent en flagrant délit. L’un d’entre eux vous demande ce que vous faisiez là. Répondez ce que vous voulez (même si c’est mieux de ne pas balancer une enfant, n’est-ce pas ?) même si Kiku dira la vérité. Mais la fille de Jubei est très persuasive, et avec l’aide d’Atsu, les Matsumae lâchent l’affaire.

Parler à Jubei dans la salle de stratégie

Kiku vous remercie pour votre aide, avant qu’un autre samouraï vous invite à rejoindre Jubei au donjon. Suivez-le, entrez à l’intérieur et prenez part à la conversation.

Jubei alors vous fait le topo : le Dragon a capturé le phare situé à l’autre côté du port. Atsu est motivée à partir tout de suite, mais pas le commandant Wada. Jubei et Atsu le convainquent alors de son efficacité au combat, et il finit par céder.

Vous voilà ensuite à cheval et c’est le moment de la discussion entre Jubei et Atsu, au sujet de Kiku. Profitez alors de la balade et de la conversation avant d’arriver à destination.

Sur place, Jubei donne les ordres avant de vous inviter à le suivre pour infiltrer le camp ennemi discrètement. Placez-vous contre la paroi pour faire passer Jubei au niveau supérieur, avant que ce ne soit lui qui vous hisse.

Au bout du chemin, faufilez-vous à travers l’ouverture et observez la zone. Atsu sortira la longue-vue. Repérez au loin le bateau du Dragon, puis tournez la tête vers le sud-ouest pour apercevoir le fils de Saito lui-même.

Celui-ci prend un malin plaisir à exécuter des Matsumae, avant de se rendre au phare un peu plus loin. Jubei donne alors le signal à ses hommes, il est temps d’attaquer le camp. Descendez la pente pour participer au combat.

Battre les soldats de Saito

Sur le champ de bataille, profitez d’avoir à vos côtés des samouraïs et votre frère. Rien de particulier à noter pour le combat si ce n’est qu’il y aura beaucoup d’ennemis et qu’il est toujours intéressant d’utiliser l’arme forte face à celle de vos adversaires. Pensez juste aux tireurs et tireuses postés sur les toits.

Une fois le combat terminé, les Matsumae détenus sont libérés. La lutte n’est pas terminée et Jubei rameute ses troupes devant la porte qui mène à la suite du camp. Le Dragon dispose alors des tireurs prêts à vous accueillir.

Lorsque la charge sera donnée, avancez tout en restant caché et hors de portée des fusils. Dès que vous êtes à portée, envoyez une bombe pour désorganiser et blesser les tireurs avant de les achever au corps à corps.

D’autres tireurs se trouvent plus haut et vous prendront pour cible. Si vous devez gérer des ennemis, décalez-vous pour, là encore, être hors de portée. Dès que les tireurs périssent, soit grâce à vous, soit grâce à vos alliés, vous serez plus tranquille pour le reste.

Au bout du chemin, montez les escaliers pour tuer les deux brutes. Maintenant que la zone est nettoyée, la flotte ouvre le feu. Jubei vous dit de courir au phare pour tuer le Dragon.

Poursuivre le Dragon dans le phare

Sans plus attendre, allez vers la grande porte qui mène au phare. Ouvrez-la et, tout de suite, esquivez le tir du Dragon. Courez ensuite vers le phare et montez au sommet du phare grâce aux échelles.

En haut, le Dragon vous donne un coup d’épée avant de sauter dans la mer. La flotte s’enfuit avec le Dragon à bord. Atsu fait alors le point avec Jubei.

Au moins, les prisonniers sont sauvés et le phare est repris, et il reste la piste de l’Araignée, l’autre frère Saito. Oyuki est sur cette piste, et Atsu demande à Jubei de la prévenir, avant qu’il ne fasse son rapport à son commandant. La suite se déroule dans la quête « Sur la piste de l’Araignée ».

Si vous avez besoin d’autres informations sur l’histoire principale ou bien si vous êtes en quête de guides sur les collectibles et autres points d’intérêt de Ghost of Yōtei, nous vous invitons à consulter notre guide complet du jeu.