Informations du récit de sensei

Région : Crête de Teshio

: Crête de Teshio Emplacement : Dojo de maître Enomoto

: Dojo de maître Enomoto Pré-requis : Avoir terminé le récit de sensei « Le chemin du kusarigama »

: Avoir terminé le récit de sensei « Le chemin du kusarigama » Récompense : Technique Serre et griffe et Skin Kusarigama de Enomoto pour kusarigama, Trophée 🏆 La voie du kusarigama

Parler à maître Enomoto

Lorsque vous aurez accompli les objectifs du récit « Le chemin du kusarigama », il sera temps retourner voir le maître Enomoto. Faites un voyage rapide sur le Dojo de maître Enomoto, onglet « Maison de maître Enomoto », pour aller au plus vite.

Entrez dans sa maison et parlez au sensei pour qu’Atsu lui fasse le compte-rendu de ses exploits. Enomoto le sait désormais très bien : il est temps d’arrêter les agissements de son petit-fils.

Enomoto vous amène alors dehors pour vous enseigner une technique pour le kusarigama. Examinez les rouleaux de droite à gauche et préparez-vous à affronter le sensei.

Appuyez sur les boutons comme indiqué à l’écran pour effectuer « Serre et griffe », l’attaque d’esprit du kusarigama. Il s’agit d’une attaque intéressante permettant d’attirer à vous un ennemi et de le plaquer au sol. Faites-le trois fois pour apprendre définitivement la technique.

Après un petit thé, Enomoto vous dit qu’il a une idée d’où son petit-fils pourrait se trouver. Dirigez-vous au bord de la falaise et sortez votre longue-vue.

En contrebas, vers l’est, examinez le petit chemin, puis, jetez un coup d’œil vers la route au sud-est.Enomoto a désormais un plan pour que son petit-fils se montre.

Écoutez-le pendant que vous descendez jusqu’au lieu d’embuscade. Arrivé en bas, allumez un feu. Atsu se cachera jusqu’à la nuit tombée, attendant le signal pour agir.

Battre les Neufs-Queues

Lorsque Enomoto vous le dit, attaquez les Neuf-Queues. Vous pouvez commencer par une attaque discrète avant de vous lancer frontalement dans le combat. Profitez-en pour tester en conditions réelles votre nouvelle technique, hyper redoutables face aux porteurs de boucliers, notamment.

Une fois les Neuf-Queues vaincus, le petit-fils de maître Enomoto se montre. Dans une ultime tentative de le raisonner, Enomoto assiste impuissant à la radicalisation de son descendant, ce qui lance un combat.

Une Confrontation se lance. Réussissez-la et soyez prêt à combattre aux côtés du sensei. Utilisez comme d’habitude l’arme la plus appropriée selon l’adversaire, en faisant attention à la brute. Terminez par le petit-fils d’Enomoto.

Une fois vaincu, ce dernier sera interrogé par Atsu. Enomoto adresse les dernières paroles qu’il a à lui dire avant qu’il ne s’effondre quelques secondes plus tard. Bien que triste, il est au moins soulagé que tout ceci soit terminé.

De retour au dojo de maître Enomoto, celui-ci vous rappelle que la bataille contre les Neuf-Queues n’est pas terminée, et vous demande de vider les repaires restants tout en libérant les personnes captives. Ces activités seront au cœur du récit de sensei « Une terre reforgée ». Avant de vous laisser, Enomoto a une dernière chose à vous montrer.

Prendre le kusarigama de la statue

Passez par la porte dérobée et admirez le kusarigama pris dans les serres d’une statue. Il s’agit de la première arme d’Enomoto. Elle sera vôtre si vous maîtrisez suffisamment le kusarigama. Après la discussion, vous obtenez aussi le trophée 🏆 La voie du kusarigama.

Cela veut dire qu’il faut améliorer au maximum l’arbre de compétence du kusarigama. Profitez donc de votre exploration de la Crête de Teshio et de ses autels de réflexion disséminés un peu partout pour l’alimenter.

Dès que la condition est remplie, revenez devant la statue et maintenez la touche d’attaque puissante pour faire tomber le Kusarigama de maître Enomoto. Le sensei viendra ensuite féliciter et montrer son respect à Atsu.

