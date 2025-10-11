Informations du récit

Région : Monts Tokachi

: Monts Tokachi Emplacement : Lac Yubari

: Lac Yubari Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : 3 sables ferreux, Artefact aïnou Ninkari et le déblocage de la quête « Une mélodie de pensées »

Parler au musicien aïnou et aller au bassin de montagne

Dans le coin ouest des Monts Tokachi, localisez le Lac Yubari. À ce lac est établi le Camp du musicien aïnou.

Adressez-vous à l’homme présent à ce camp et il vous racontera qu’il souhaite devenir musicien. Hélas, il lui manque une pierre pour son tonkori. Il vous demande d’aller en récupérer une dans le Bassin de montagne, au nord-ouest d’ici.

Si vous n’avez pas déjà exploré le coin, rendez-vous au repère indiqué par le musicien et, au pied des montagnes, cherchez des prises rocheuses pour démarrer l’escalade. Une fois hissé, sautez sur la gauche en passant au-dessus la pente.

Montez ensuite sur la prise rocheuse droit devant, puis sautez vers le tronc à grappin et accrochez-vous. Ensuite, grimpez une autre paroi et franchissez un pont de bambous menant à de nouvelles proses rocheuses. Faites enfin quelques mètres pour arriver au Bassin de montagne. Hélas, vous n’êtes pas seul.

Trouver une pierre lisse dans un étang de montagne

Des soldats de Saito occupent les lieux. Vous pouvez tenter de les tuer furtivement, en commençant par celui près du feu. Ensuite sur la droite et en train de se rafraîchir, tuez celui qui serait capable renforcer ses alliés avec son éventail pour être tranquille.

Après, c’est un peu plus compliqué de rester discret. Avancez sur la gauche, ramassez une arme et jetez-la sur un des deux ennemis au loin. Terminez ensuite le travail en combat frontal. Désormais tranquille, allez au fond du bassin pour trouver, sur le sable, la pierre lisse. Revenez auprès du musicien aïnou pour lui donner.

Ce dernier vous explique que la pierre représente l’âme d’un tonkori, et que son histoire avec son formateur, son acapo, s’est mal passée. Il vous donne tout de même rendez-vous dans la région des Terres sauvages de Nayoro pour vous apprendre une musique, objet du récit « Une mélodie de pensées ». Avant de partir, il vous offre également l’artefact aïnou ninkari.

