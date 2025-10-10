Informations du récit

Région : Prairies de Yōtei

: Prairies de Yōtei Emplacement : Rivière Shikotsu

: Rivière Shikotsu Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : Masque de l’archère

Parler au pêcheur

Rendez-vous au sud de la Prairie Venteuse et au niveau de la Rivière Shikotsu, là où elle rejoint une autre rivière. Vous apercevrez un pêcheur au bout d’un ponton.

Approchez et parlez-lui. Il vous prendra d’abord pour un homme de Saito souhaitant le recruter. Notre pêcheur souhaite en effet rester là, à mener sa vie tranquille. Hélas, les hors-la-loi reviennent à la charge.

Et avant même de pouvoir engager le combat, l’un d’entre eux dégaine et tue sur le coup le pêcheur. Sortez vos armes et allez le venger, en priorisant, comme à chaque combat, les archers. Une fois tout le monde mort, retournez voir le corps du pêcheur. Récupérez dessus le Masque de l’archère, ce qui signe la fin de ce récit.

