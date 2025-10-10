Une vie ordinaire – Ghost of Yōtei
Dans un monde en proie à la guerre, il est difficile d’échapper au fait de ne pas être embrigadé par un camp ou un autre. Il existe donc des habitants qui préfèrent vivre dans leur coin et refuser de prendre les armes, alors même qu’ils en sont capables. Un pêcheur mène cette vie depuis 20 ans, et Atsu peut le croiser. Il se trouve dans les Prairies de Yōtei, et un nouveau récit de Ghost of Yōtei se lance en sa compagnie.
Informations du récit
- Région : Prairies de Yōtei
- Emplacement : Rivière Shikotsu
- Pré-requis : Aucun
- Récompense : Masque de l’archère
Parler au pêcheur
Rendez-vous au sud de la Prairie Venteuse et au niveau de la Rivière Shikotsu, là où elle rejoint une autre rivière. Vous apercevrez un pêcheur au bout d’un ponton.
Approchez et parlez-lui. Il vous prendra d’abord pour un homme de Saito souhaitant le recruter. Notre pêcheur souhaite en effet rester là, à mener sa vie tranquille. Hélas, les hors-la-loi reviennent à la charge.
Et avant même de pouvoir engager le combat, l’un d’entre eux dégaine et tue sur le coup le pêcheur. Sortez vos armes et allez le venger, en priorisant, comme à chaque combat, les archers. Une fois tout le monde mort, retournez voir le corps du pêcheur. Récupérez dessus le Masque de l’archère, ce qui signe la fin de ce récit.
Date de sortie : 02/10/2025