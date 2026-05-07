Aliens: Fireteam Elite 2 est annoncé, affrontez les xénomorphes dans cette suite jouable en coop jusqu’à 4 personnes

Un collègue gagné pour des tas de xénomorphes en plus

Aliens: Fireteam Elite 2 reprendra le même principe que le premier épisode en vous plaçant au sein d’une équipe de soldats chargés de survivre face aux xénomorphes que vous allez rencontrer.

La petite particularité de cette suite est d’étendre l’équipe jusqu’à quatre personnes au lieu de trois, afin de mieux mettre en avant la coopération et le choix des spécialités de chacun. On retrouvera donc des classes déjà connues, mais aussi des nouvelles, vous permettant de varier davantage les configurations de votre équipe. Le jeu introduit même la classe « Spécialiste », qui est entièrement personnalisable pour mieux l’accorder à votre style de jeu et aux besoins de vos partenaires, avec plusieurs armes et compétences à choisir.

Ce qui ne sera pas de trop pour faire face aux nombreux xénomorphes qui ne vous lâcheront pas d’une semelle. De nouvelles races sont ici au programme, et des maps Horde vous permettront de vous mesurer à des tas de vagues d’aliens pour tester votre esprit d’équipe.

Vous pourrez découvrir cela vous-mêmes d’ici quelques semaines, puisque cet Aliens: Fireteam Elite 2 est pour l’instant prévu pour cet été. le jeu sera disponible sur PC via Steam et Epic Games Store, PS5 et Xbox Series.