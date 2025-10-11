Informations du récit

Région : Monts Tokachi

: Monts Tokachi Emplacement : Hauts bambous

: Hauts bambous Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : 450 pièces, Charme de marche ardente (exploration)

Tuer le tireur et les hors-la-loi de Saito

Dans le coin sud-ouest des Monts Tokachi se trouve le Bassin d’Ishiusu. Et au sud de ce bassin sont localisés les Hauts bambous. En approchant de ce secteur, quelqu’un va vous tirer dessus.

Allez ensuite auprès d’un habitant qui lui aussi a subi un feu nourrir de la part de tireurs, et qui s’est réfugié derrière un rocher. Atsu se propose donc d’éradiquer la menace. Faites le plein de flèches juste à côté puis saisissez le katana et soyez prêt à avancer.

Le but est de remonter la colline de cachette en cachette, en prêtant attention aux cris d’alerte des tireurs. Si vous êtes à découvert au moment d’un tir, appuyez sur le bouton d’esquive, sinon, attendez caché et bougez entre deux tirs.

Attention, vous n’êtes pas seule à vous cacher, des soldats équipés d’armes blanches guettent votre avancée. Lorsque vous les repérez avant eux, tuez-les avec votre arc lourd pour vous en débarrasser.

Et si jamais ils viennent vers vous, essayez de combattre derrière un rocher pour ne pas être touché par les tirs de snipers. Arrivé au sommet de la zone, vous pouvez enfin déloger et tuez les tireurs.

Après un mort et quelques coups échangés, il est possible qu’une partie d’entre eux prenne la fuite, ce qui amènera à la fin du combat et un dialogue avec l’habitant croisé plus tôt.

Vous apprenez, en réalité, qu’il s’agit d’un voleur et qu’il s’attirait les représailles des hommes de Saito, qu’il volait, justement. Pour se faire pardonner, il décide de partager avec vous ses trouvailles, et vous donne 450 pièces.

Mais ne vous arrêtez pas là et descendez dans la cachette du voleur. Récupérez des ressources comme du bois de bouleau, des flèches, puis fouillez le coffre afin de collecter 4 métaux rares et un Charme de marche ardente.

