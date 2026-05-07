Nacon annonce un nouveau jeu dans l’univers de Vampire the Masquerade avec Werewolf: The Apocalypse – Rageborn

Un nouvel Alpha du genre action-aventure ?

Avec Werewolf: The Apocalypse – Rageborn, le studio Crea-ture Studios opère un véritable « flip » à 360°. En effet, les Québécois sont surtout connus pour Session: Skate Sim, leur jeu de skate également édité par Nacon. Louis Lamarche, réalisateur du jeu, est venu nous présenter ce projet prenant la forme d’un jeu d’action-aventure en vue isométrique.

Le titre se base sur la cinquième édition du jeu de rôle papier. Il exploitera des mécaniques de metroidvania à travers les transformations du héros qui pourra alterner entre trois formes : humain, loup et loup-garou. D’après les premières images de gameplay, il est possible de passer d’une transformation à l’autre quasiment instantanément afin d’explorer les environnements, mais aussi d’affronter les ennemis.

Les développeurs donnent notamment l’exemple de drones difficilement atteignables avec les formes bestiales, davantage orientées vers le corps-à-corps, contrairement à la forme humaine qui peut utiliser des armes à distance. Que ce soit pour les boss, les énigmes ou les phases de plateforme, changer de forme semble donc indispensable et véritablement au cœur du gameplay.

Werewolf: The Apocalypse – Rageborn est attendu en 2027 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X and Series S et Nintendo Switch.