Informations du récit de sensei

Région : Monts Tokachi

: Monts Tokachi Emplacement : Dojo de maître Yoshida

: Dojo de maître Yoshida Pré-requis : Avoir terminé la quête principale « La voie de l’ōdachi »

: Avoir terminé la quête principale « La voie de l’ōdachi » Récompense : Aucune

Libérer des camps et tuer Junpei le Ravisseur

Ce récit commence dans la foulée du précédent. Yoshida vous donne une liste de primes à tuer et de camps à libérer au sein des Monts Tokachi, symboles d’un coup sévère porté à l’encontre des frères Saito. Menez à bien ces objectifs et il acceptera de poursuivre votre entraînement.

Le premier camp à libérer est la Ferme des marais, au sud-est de la région des Monts Tokachi. Il faudra également secourir Chika, la personne captive du camp, pour valider l’objectif.

La deuxième zone dans laquelle il faut chasser les hors-la-loi de Saito, c’est le Moulin d’Huranui. Cette fois, une prime du nom de Inokichi l’Insatiable est à capturer, ce qui vaudra au minimum un combat avec des gardes désirant le libérer.

Enfin, une autre prime est à débusquer et à tuer, et il s’agit de Junpei le Ravisseur. Vous le trouverez vers le nord de la région, en passant par la Grotte de l’Œil du sanglier.

Parler à maître Yoshida

Maintenant que vous avez réussi les objectifs donnés par Yoshida, celui-ci félicite Atsu et lui manifeste son respect. Il est désormais prêt à vous enseigner sa prochaine leçon, objet du récit de sensei suivant « La rédemption de l’ōdachi ».

