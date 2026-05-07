Atari acquiert les droits pour les cinq premiers jeux de la série de RPG culte Wizardry
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Rédigé par Jordan
Qui pensait que l’on entendrait à nouveau parler de Wizardry (en dehors de son récent remake) et d’Atari en 2026 ? C’est un vrai bond vers le passé qui nous est offert aujourd’hui, avec un Atari plus décidé que jamais à se construire un catalogue de vieilles licences. On l’a vu aller piocher dans les séries inutilisées d’Ubisoft, mais voici maintenant que l’éditeur souhaite remettre au goût du jour les RPG Wizardy. Enfin, pas tous.
Le reste de la licence n’est pas concerné
Série culte des années 80, Wizardry a été l’un des RPG les plus influents de l’époque, mais depuis les années 2000, la licence n’a plus beaucoup donné signe de vie en dehors d’un remake Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, qui a eu le mérite de gagner un Grammy pour sa bande-son. Cela change aujourd’hui avec le rachat des droits pour les 5 premiers jeux de la saga par Atari. Cela comprend donc :
- Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, sorti en 1981
- Wizardry II: The Knight of Diamonds, sorti en 1982
- Wizardry III: Legacy of Llylgamyn, sortie en 1983
- Wizardry IV: The Return of Werdna, sorti en 1987
- Wizardry V: Heart of the Maelstrom, sorti en 1988
Les autres épisodes de la saga ne sont ici pas concernés. C’est donc toujours Drecom qui détient les droits sur les épisodes 6 à 8 et sur la licence en général. Atari précise aussi qu’il peut désormais ressortir ces cinq premiers épisodes dans de nouvelles versions s’il le souhaite, tout en sachant que l’éditeur a maintenant aussi les droits pour le merchandising autour de ces jeux, ainsi que pour les éventuelles adaptations. On peut donc s’attendre à ce que le remake du premier épisode ne soit qu’un premier pas vers le retour des autres opus.
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