Atari acquiert les droits pour les cinq premiers jeux de la série de RPG culte Wizardry

Le reste de la licence n’est pas concerné

Série culte des années 80, Wizardry a été l’un des RPG les plus influents de l’époque, mais depuis les années 2000, la licence n’a plus beaucoup donné signe de vie en dehors d’un remake Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, qui a eu le mérite de gagner un Grammy pour sa bande-son. Cela change aujourd’hui avec le rachat des droits pour les 5 premiers jeux de la saga par Atari. Cela comprend donc :

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, sorti en 1981

Wizardry II: The Knight of Diamonds, sorti en 1982

Wizardry III: Legacy of Llylgamyn, sortie en 1983

Wizardry IV: The Return of Werdna, sorti en 1987

Wizardry V: Heart of the Maelstrom, sorti en 1988

Les autres épisodes de la saga ne sont ici pas concernés. C’est donc toujours Drecom qui détient les droits sur les épisodes 6 à 8 et sur la licence en général. Atari précise aussi qu’il peut désormais ressortir ces cinq premiers épisodes dans de nouvelles versions s’il le souhaite, tout en sachant que l’éditeur a maintenant aussi les droits pour le merchandising autour de ces jeux, ainsi que pour les éventuelles adaptations. On peut donc s’attendre à ce que le remake du premier épisode ne soit qu’un premier pas vers le retour des autres opus.